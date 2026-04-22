Тело младенца с ножевыми ранениями нашли в Подмосковье

Тело младенца с ножевыми ранениями нашли в Подмосковье - РИА Новости Крым, 22.04.2026

Тело младенца с ножевыми ранениями нашли в Подмосковье

Тело новорожденной девочки с многочисленными ножевыми ранениями нашли у мусорных контейнеров в подмосковном Серпухове. Городская прокуратура контролирует... РИА Новости Крым, 22.04.2026

2026-04-22T12:01

2026-04-22T12:01

2026-04-22T12:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Тело новорожденной девочки с многочисленными ножевыми ранениями нашли у мусорных контейнеров в подмосковном Серпухове. Городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств. Об этом сообщили в городском надзорном ведомстве.Известно, что 21 апреля 2026 года около 5 вечера на площадке у мусорных контейнеров рядом с домами по улице Ленина в поселке Большевик местными жителями обнаружено тело новорожденной девочки.По предварительным данным эксперта, на теле младенца имеются многочисленные ножевые ранения.Ранее сообщалось, что в Симферополе 27-летний мужчина убил кухонным топориком своего 12-летнего племянника и ранил 6-летнего племянника и их 37-летнюю мать. Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему и позвала на помощь. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже подозреваемого обнаружили мертвым.

московская область

подмосковье

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, московская область, подмосковье, происшествия, дети, убийство