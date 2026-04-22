Тела двух человек нашли под завалами в Сызрани - все о ЧП к этому часу - РИА Новости Крым, 22.04.2026
Тела двух человек нашли под завалами в Сызрани - все о ЧП к этому часу
В Сызрани под завалами разрушенного беспилотником дома нашли тела двух человек

09:51 22.04.2026 (обновлено: 09:58 22.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Сызрани из-под завалов обрушившегося подъезда дома извлечены тела двух человек. Об этом сообщили в МЧС России.
Украинские беспилотники в среду атаковали Самарскую область – из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Из под завалов были спасены четыре человека, в том числе один ребенок. 11 человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщали ранее в МЧС России.
Позже губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что число пострадавших увеличилось до 12, еще двое под завалами.
"В результате атаки 12 человек пострадали", – привел обновленную информацию Федорищев в своем канале в МАХ .
По его данным, трое пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения, остальным оказана амбулаторная медицинская помощь. Также с людьми работают медицинские психологи.
Как сообщили в МЧС России, с эвакуированными жильцами, которые находятся в пунктах временного размещения, также работают психологи чрезвычайного ведомства.

Ситуация в Сызрани сейчас

Как информируют местные власти, вражеские БПЛА повредили сразу два многоквартирных дома.
"Сейчас на месте обрушения подъезда продолжаются аварийно-спасательные работы. Угроз обрушения конструкций по второму МКД нет", – заверил Федорищев.
На месте развернут оперативный штаб.
"Ситуация на контроле. Прошу всех сохранять спокойствие, доверять только проверенной информации из официальных источников, не распространять недостоверные данные – враг воспользуется этим", – подчеркнул губернатор.
Ранее к месту происшествия были направлены дополнительные пожарно-спасательные подразделения МЧС России, в том числе специалисты Волжского спасательного центра МЧС России и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области. Глава МЧС России Александр Куренков держит на личном контроле ход поисково-спасательных работ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
155 беспилотников атаковали ночью Крым и другие регионы России
29 мирных жителей погибли от рук ВСУ за наделю
Зона безопасности на границе с Украиной постепенно создается
 
13:04Более 30 лет был во главе православных Крыма: жизнь и дела митрополита Лазаря
12:54Удары по Сызрани нанесли не менее 11 беспилотников – произошла детонация
12:42Крымчан ждет короткая рабочая неделя
12:33В Краснодаре перевернулся автобус с пассажирами
12:27На Кубани ребенок устроил смертельное ДТП на питбайке – ответит отец
12:14Почему ВСУ усилили удары по Крыму и приграничью РФ – мнение
12:01Тело младенца с ножевыми ранениями нашли в Подмосковье
11:568 тысяч площадок: Георгиевские ленты раздадут в России и десятках стран
11:45На Крым обрушится холодный штормовой ветер
11:37Политик из Македонии: развитие Крыма можно оценить с первого взгляда
11:28Медиагруппа "Россия сегодня" дала старт акции "Георгиевская ленточка"
11:15Крым закалился: Аксенов о влиянии санкций на экономику республики
11:08В селе под Алуштой обновили систему водоотведения
10:55Южнобережная Алупка осталась без света
10:47В Феодосии до позднего вечера будет слышна стрельба
10:42Станет ли новый премьер Болгарии вторым Орбаном
10:28Аксенов встретился в Крыму с журналистами из Европы, Азии и Африки
10:22Женщина и ребенок погибли под завалами жилого дома в Сызрани
10:15Новая схема: аферисты шлют ссылки от имени членов поисковых отрядов
10:02Замдиректора парка "Патриот" арестован по делу о взятке в 18 миллионов рублей
Лента новостейМолния