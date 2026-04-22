Тела двух человек нашли под завалами в Сызрани - все о ЧП к этому часу
Тела двух человек нашли под завалами в Сызрани - все о ЧП к этому часу - РИА Новости Крым, 22.04.2026
Тела двух человек нашли под завалами в Сызрани - все о ЧП к этому часу
В Сызрани из-под завалов обрушившегося подъезда дома извлечены тела двух человек. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 22.04.2026
2026-04-22T09:51
2026-04-22T09:51
2026-04-22T09:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Сызрани из-под завалов обрушившегося подъезда дома извлечены тела двух человек. Об этом сообщили в МЧС России.Украинские беспилотники в среду атаковали Самарскую область – из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Из под завалов были спасены четыре человека, в том числе один ребенок. 11 человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщали ранее в МЧС России.Позже губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что число пострадавших увеличилось до 12, еще двое под завалами. "В результате атаки 12 человек пострадали", – привел обновленную информацию Федорищев в своем канале в МАХ .По его данным, трое пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения, остальным оказана амбулаторная медицинская помощь. Также с людьми работают медицинские психологи. Как сообщили в МЧС России, с эвакуированными жильцами, которые находятся в пунктах временного размещения, также работают психологи чрезвычайного ведомства.Ситуация в Сызрани сейчасКак информируют местные власти, вражеские БПЛА повредили сразу два многоквартирных дома.На месте развернут оперативный штаб."Ситуация на контроле. Прошу всех сохранять спокойствие, доверять только проверенной информации из официальных источников, не распространять недостоверные данные – враг воспользуется этим", – подчеркнул губернатор.Ранее к месту происшествия были направлены дополнительные пожарно-спасательные подразделения МЧС России, в том числе специалисты Волжского спасательного центра МЧС России и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области. Глава МЧС России Александр Куренков держит на личном контроле ход поисково-спасательных работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:155 беспилотников атаковали ночью Крым и другие регионы России29 мирных жителей погибли от рук ВСУ за наделюЗона безопасности на границе с Украиной постепенно создается
сызрань
сызрань, происшествия, атаки всу, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), вячеслав федорищев
Тела двух человек нашли под завалами в Сызрани - все о ЧП к этому часу
В Сызрани под завалами разрушенного беспилотником дома нашли тела двух человек
09:51 22.04.2026 (обновлено: 09:58 22.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Сызрани из-под завалов обрушившегося подъезда дома извлечены тела двух человек. Об этом сообщили в МЧС России.
Украинские беспилотники в среду атаковали Самарскую область – из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Из под завалов были спасены четыре человека, в том числе один ребенок. 11 человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщали ранее в МЧС России.
Позже губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что число пострадавших увеличилось до 12, еще двое под завалами.
"В результате атаки 12 человек пострадали", – привел обновленную информацию Федорищев в своем канале в МАХ .
По его данным, трое пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения, остальным оказана амбулаторная медицинская помощь. Также с людьми работают медицинские психологи.
Как сообщили в МЧС России, с эвакуированными жильцами, которые находятся в пунктах временного размещения, также работают психологи чрезвычайного ведомства.
Ситуация в Сызрани сейчас
Как информируют местные власти, вражеские БПЛА повредили сразу два многоквартирных дома.
"Сейчас на месте обрушения подъезда продолжаются аварийно-спасательные работы. Угроз обрушения конструкций по второму МКД нет", – заверил Федорищев.
На месте развернут оперативный штаб.
"Ситуация на контроле. Прошу всех сохранять спокойствие, доверять только проверенной информации из официальных источников, не распространять недостоверные данные – враг воспользуется этим", – подчеркнул губернатор.
Ранее к месту происшествия были направлены дополнительные пожарно-спасательные подразделения МЧС
России, в том числе специалисты Волжского спасательного центра МЧС России и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области. Глава МЧС России Александр Куренков держит на личном контроле ход поисково-спасательных работ.
