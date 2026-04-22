Сухой фонтан и атмосфера сказочного леса: под Севастополем обновят сквер

2026-04-22T19:53

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Современный сухой пешеходный фонтан, изумрудные и белые скамейки, аллеи с навесами и освещение крон деревьев – так в Сахарной Головке под Севастополем будет выглядеть сквер на улице Тимирязева после капитального ремонта. Об этом сообщили в правительстве города.Архитектурно-художественный совет утвердил проект обновления общественной территории. Концепцию доработали вместе с жителями, отметили власти."Ключевое изменение — замена арочной водной конструкции на современный сухой пешеходный фонтан с светодиодной подсветкой чаши. Предусмотрели также специальное освещение крон деревьев, которое создаст атмосферу "сказочного леса", - отмечается в сообщении. Кроме того, в планах поставить скамейки и малые архитектурные формы в двух цветах: изумрудном и белом. При этом совет вынес замечания по малым архитектурным формам – их облик доработают отдельно.Ранее сообщалось, что 10 новых детских спортивных площадок установят в Большой Ялте и крупный игровой центр – в Гурзуфе. Еще пять новых спортивно-игровых площадок до 1 апреля смонтируют в Симеизе, Ялте, Никите, Массандре, Гаспре.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

