Сухой фонтан и атмосфера сказочного леса: под Севастополем обновят сквер - РИА Новости Крым, 22.04.2026
Сухой фонтан и атмосфера сказочного леса: под Севастополем обновят сквер
Сухой фонтан и атмосфера сказочного леса: под Севастополем обновят сквер - РИА Новости Крым, 22.04.2026
Сухой фонтан и атмосфера сказочного леса: под Севастополем обновят сквер
Современный сухой пешеходный фонтан, изумрудные и белые скамейки, аллеи с навесами и освещение крон деревьев – так в Сахарной Головке под Севастополем будет... РИА Новости Крым, 22.04.2026
2026-04-22T19:53
2026-04-22T19:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Современный сухой пешеходный фонтан, изумрудные и белые скамейки, аллеи с навесами и освещение крон деревьев – так в Сахарной Головке под Севастополем будет выглядеть сквер на улице Тимирязева после капитального ремонта. Об этом сообщили в правительстве города.Архитектурно-художественный совет утвердил проект обновления общественной территории. Концепцию доработали вместе с жителями, отметили власти."Ключевое изменение — замена арочной водной конструкции на современный сухой пешеходный фонтан с светодиодной подсветкой чаши. Предусмотрели также специальное освещение крон деревьев, которое создаст атмосферу "сказочного леса", - отмечается в сообщении. Кроме того, в планах поставить скамейки и малые архитектурные формы в двух цветах: изумрудном и белом. При этом совет вынес замечания по малым архитектурным формам – их облик доработают отдельно.Ранее сообщалось, что 10 новых детских спортивных площадок установят в Большой Ялте и крупный игровой центр – в Гурзуфе. Еще пять новых спортивно-игровых площадок до 1 апреля смонтируют в Симеизе, Ялте, Никите, Массандре, Гаспре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Севастополе решают вопросы проблемных домовКогда в Севастополе закончат плановый капремонт крышВ селе под Алуштой обновили систему водоотведения
севастополь
севастополь, благоустройство, парки крыма, правительство севастополя, новости севастополя, общество, городская среда
Сухой фонтан и атмосфера сказочного леса: под Севастополем обновят сквер

В Сахарной Головке под Севастополем капитально отремонтируют сквер

19:53 22.04.2026
 
© Правительство СевастополяПроект сквера в Сахарной Головке под Севастополем
Проект сквера в Сахарной Головке под Севастополем
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Современный сухой пешеходный фонтан, изумрудные и белые скамейки, аллеи с навесами и освещение крон деревьев – так в Сахарной Головке под Севастополем будет выглядеть сквер на улице Тимирязева после капитального ремонта. Об этом сообщили в правительстве города.
Архитектурно-художественный совет утвердил проект обновления общественной территории. Концепцию доработали вместе с жителями, отметили власти.
"Ключевое изменение — замена арочной водной конструкции на современный сухой пешеходный фонтан с светодиодной подсветкой чаши. Предусмотрели также специальное освещение крон деревьев, которое создаст атмосферу "сказочного леса", - отмечается в сообщении.
© Правительство СевастополяПроект сквера в Сахарной Головке под Севастополем
Проект сквера в Сахарной Головке под Севастополем
© Правительство Севастополя
Проект сквера в Сахарной Головке под Севастополем
Кроме того, в планах поставить скамейки и малые архитектурные формы в двух цветах: изумрудном и белом.

"По просьбам жителей для центральной аллеи сделают навесное покрытие. Уличную мебель изготовят из металла и тикового дерева, детские качели выделят яркими желтыми акцентами", - добавили в правительстве.

При этом совет вынес замечания по малым архитектурным формам – их облик доработают отдельно.
© Правительство СевастополяПроект сквера в Сахарной Головке под Севастополем
Проект сквера в Сахарной Головке под Севастополем
© Правительство Севастополя
Проект сквера в Сахарной Головке под Севастополем
Ранее сообщалось, что 10 новых детских спортивных площадок установят в Большой Ялте и крупный игровой центр – в Гурзуфе. Еще пять новых спортивно-игровых площадок до 1 апреля смонтируют в Симеизе, Ялте, Никите, Массандре, Гаспре.
СевастопольБлагоустройствоПарки КрымаПравительство СевастополяНовости СевастополяОбществоГородская среда
 
