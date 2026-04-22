Строители набережной курорта "Золотые пески России" опережают график

Строительство набережной курорта "Золотые пески России" на западе Крыма ведется с опережением графика. Об этом сообщил глава республиканского Совмина Юрий... РИА Новости Крым, 22.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Строительство набережной курорта "Золотые пески России" на западе Крыма ведется с опережением графика. Об этом сообщил глава республиканского Совмина Юрий Гоцанюк по итогам выездного совещания по развитию инфраструктуры в Евпатории.По его словам, сейчас специалисты устраивают временные подъездные пути, основания и подпорную стену, гидроизолируют, армируют и монтируют опалубку, снимают верхний слой асфальта.Проект "Золотые пески России" выходит на этап строительства, ключевые инвесторы определены, информировал ранее генеральный директор нового курорта Вадим Волченко в эфире радио "Спутник в Крыму".По информации министра транспорта РК Арсения Козловского, в Крыму построят новую дорогу к курортам Евпаторийского региона.Медиагруппа "Россия сегодня" и компания "Курорт "Золотые пески России" ранее подписали меморандум о сотрудничестве. Его цель - расширить сотрудничество в части информирования общественности о главных событиях в сфере туризма России и открыть новые перспективы и возможности для развития данной отрасли.Федеральный проект "Курорт "Золотые пески России" реализуется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будет построен 21 отель в категориях от трех до пяти "звезд", а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и т.д. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллиарды рублей в казну: что даст Крыму мегакурорт в ЕвпаторииНовый музей в Евпатории – что задумали авторы проектаЧисло отелей на курорте "Золотые пески России" в Крыму увеличат

