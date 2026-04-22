Станет ли новый премьер Болгарии вторым Орбаном
Новый премьер Болгарии не станет резать поводок ЕС и пойдет прозападным курсом – эксперт
© REUTERS Spasiyana SergievaБывший президент Болгарии и лидер коалиции "Прогрессивная Болгария" Румен Радев выступает перед журналистами
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Политический курс Болгарии останется прозападным даже с новым премьер-министром, которым станет лидер победившей на парламентских выборах коалиции экс-президент страны Румен Радев. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров ранее высказал мнение, что победа партии "Прогрессивная Болгария" во главе с Руменом Радевым станет для России своеобразной компенсацией после потери партнера в Европе в лице премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, проигравшего выборы.
По мнению Манойло, "нового Орбана точно не будет".
"Курс Болгарии останется таким же, каким он был. То есть прозападным... Здесь никаких иллюзий строить не надо. Радев пойдет по той же дорожке, по которой шли все предыдущие (власти) последнего времени", – сказал Манойло.
Политолог считает, что так будет прежде всего потому, что Болгария полностью зависит от Европейского Союза, и у этой страны есть "своя специфика – постоянная приверженность европейским ценностям и интересам".
"Европа рядом, и она Болгарию содержит во многом... Там такое количество поводков и нитей, которые не перерезать, да и им незачем это делать", – резюмировал он.
