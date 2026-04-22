Станет ли новый премьер Болгарии вторым Орбаном - РИА Новости Крым, 22.04.2026
Станет ли новый премьер Болгарии вторым Орбаном
Станет ли новый премьер Болгарии вторым Орбаном - РИА Новости Крым, 22.04.2026
Станет ли новый премьер Болгарии вторым Орбаном
Политический курс Болгарии останется прозападным даже с новым премьер-министром, которым станет лидер победившей на парламентских выборах коалиции экс-президент РИА Новости Крым, 22.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Политический курс Болгарии останется прозападным даже с новым премьер-министром, которым станет лидер победившей на парламентских выборах коалиции экс-президент страны Румен Радев. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров ранее высказал мнение, что победа партии "Прогрессивная Болгария" во главе с Руменом Радевым станет для России своеобразной компенсацией после потери партнера в Европе в лице премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, проигравшего выборы.По мнению Манойло, "нового Орбана точно не будет".Политолог считает, что так будет прежде всего потому, что Болгария полностью зависит от Европейского Союза, и у этой страны есть "своя специфика – постоянная приверженность европейским ценностям и интересам".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Венгрии сменилась власть: чего ждать от правительства МадьяраВ Венгрии сделали заявление о членстве Украины в ЕС и антироссийских санкцияхПолитическое чудо: что даст России и Европе новый премьер Болгарии
болгария
мнения, андрей манойло, в мире, политика, внешняя политика, болгария, европейский союз (ес)
Станет ли новый премьер Болгарии вторым Орбаном

Новый премьер Болгарии не станет резать поводок ЕС и пойдет прозападным курсом – эксперт

© REUTERS Spasiyana SergievaБывший президент Болгарии и лидер коалиции "Прогрессивная Болгария" Румен Радев выступает перед журналистами
Бывший президент Болгарии и лидер коалиции Прогрессивная Болгария Румен Радев выступает перед журналистами - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© REUTERS Spasiyana Sergieva
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Политический курс Болгарии останется прозападным даже с новым премьер-министром, которым станет лидер победившей на парламентских выборах коалиции экс-президент страны Румен Радев. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров ранее высказал мнение, что победа партии "Прогрессивная Болгария" во главе с Руменом Радевым станет для России своеобразной компенсацией после потери партнера в Европе в лице премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, проигравшего выборы.
По мнению Манойло, "нового Орбана точно не будет".

"Курс Болгарии останется таким же, каким он был. То есть прозападным... Здесь никаких иллюзий строить не надо. Радев пойдет по той же дорожке, по которой шли все предыдущие (власти) последнего времени", – сказал Манойло.

Политолог считает, что так будет прежде всего потому, что Болгария полностью зависит от Европейского Союза, и у этой страны есть "своя специфика – постоянная приверженность европейским ценностям и интересам".
"Европа рядом, и она Болгарию содержит во многом... Там такое количество поводков и нитей, которые не перерезать, да и им незачем это делать", – резюмировал он.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Венгрии сменилась власть: чего ждать от правительства Мадьяра
В Венгрии сделали заявление о членстве Украины в ЕС и антироссийских санкциях
Политическое чудо: что даст России и Европе новый премьер Болгарии
 
МненияАндрей МанойлоВ миреПолитикаВнешняя политикаБолгарияЕвропейский Союз (ЕС)
 
13:04Более 30 лет был во главе православных Крыма: жизнь и дела митрополита Лазаря
12:54Удары по Сызрани нанесли не менее 11 беспилотников – произошла детонация
12:42Крымчан ждет короткая рабочая неделя
12:33В Краснодаре перевернулся автобус с пассажирами
12:27На Кубани ребенок устроил смертельное ДТП на питбайке – ответит отец
12:14Почему ВСУ усилили удары по Крыму и приграничью РФ – мнение
12:01Тело младенца с ножевыми ранениями нашли в Подмосковье
11:568 тысяч площадок: Георгиевские ленты раздадут в России и десятках стран
11:45На Крым обрушится холодный штормовой ветер
11:37Политик из Македонии: развитие Крыма можно оценить с первого взгляда
11:28Медиагруппа "Россия сегодня" дала старт акции "Георгиевская ленточка"
11:15Крым закалился: Аксенов о влиянии санкций на экономику республики
11:08В селе под Алуштой обновили систему водоотведения
10:55Южнобережная Алупка осталась без света
10:47В Феодосии до позднего вечера будет слышна стрельба
10:42Станет ли новый премьер Болгарии вторым Орбаном
10:28Аксенов встретился в Крыму с журналистами из Европы, Азии и Африки
10:22Женщина и ребенок погибли под завалами жилого дома в Сызрани
10:15Новая схема: аферисты шлют ссылки от имени членов поисковых отрядов
10:02Замдиректора парка "Патриот" арестован по делу о взятке в 18 миллионов рублей
Лента новостейМолния