Словакия ожидает поставок нефти по "Дружбе" в четверг

Словакия ожидает поставок нефти по "Дружбе" в четверг - РИА Новости Крым, 22.04.2026

Словакия ожидает поставок нефти по "Дружбе" в четверг

Возобновление поставок нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба" ожидается утром 23 апреля. Об этом сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова. РИА Новости Крым, 22.04.2026

2026-04-22T14:24

2026-04-22T14:24

2026-04-22T14:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости Крым. Возобновление поставок нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба" ожидается утром 23 апреля. Об этом сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова.Она добавила, что в среду утром Украина начала наполнять нефтепровод со стороны Белоруссии.Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января 2026-го. Киев объяснил это повреждением трубопровода. Власти Венгрии и Словакии не раз заявляли, что не верят в эту версию, и считают остановку поставок нефти политическим решением. 18 февраля 2026 года Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за прекращения Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба".21 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему готова возобновить транзит нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", однако сейчас этот вопрос зависит от действий киевского режима. Позже глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что до конца апреля на Украине планируют отремонтировать нефтепровод "Дружба", но работы сделают не полностью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Венгрии сменилась власть: чего ждать от правительства МадьяраВ Евросоюзе не согласовали кредит Киеву на 90 миллиардов евроПродолжит ли Венгрия покупать нефть у России – заявление будущего премьера

словакия

украина

нефтепровод "дружба", словакия, российская нефть, новости, украина