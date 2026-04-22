Ситуация напряженная - Попова об оспе обезьян

Ситуация с оспой обезьян в мире напряженная, на территорию нашей страны могут быть завозы случаев, однако в целом рисков распространения болезни в России нет... РИА Новости Крым, 22.04.2026
2026-04-22T13:35
БРАЗЗАВИЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Ситуация с оспой обезьян в мире напряженная, на территорию нашей страны могут быть завозы случаев, однако в целом рисков распространения болезни в России нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она добавила, что Роспотребнадзор выявляет каждый случай и оперативно принимает меры.Ранее сообщалось, что пациент с подозрением на оспу обезьян и контактное лицо госпитализированы в Московской области, оба находятся в удовлетворительном состоянии.
