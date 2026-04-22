Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260422/situatsiya-napryazhennaya---popova-ob-ospe-obezyan-1155424197.html
Ситуация напряженная - Попова об оспе обезьян
оспа обезьян
новости
роспотребнадзор
здравоохранение в россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0d/1125839007_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_23ca665d86e469f699cb1a7f56068f33.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0d/1125839007_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_59f5bbf83f5e0505970c2381068ef69e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оспа обезьян, новости, роспотребнадзор, здравоохранение в россии
Ситуация напряженная - Попова об оспе обезьян

13:35 22.04.2026
 
© AP Photo Martin MejiaПациент с оспой обезьян в больнице в Лиме
Пациент с оспой обезьян в больнице в Лиме - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© AP Photo Martin Mejia
Читать в
MaxДзенTelegram
БРАЗЗАВИЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Ситуация с оспой обезьян в мире напряженная, на территорию нашей страны могут быть завозы случаев, однако в целом рисков распространения болезни в России нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Ситуация в мире достаточно напряженная, эпидемиологическая ситуация, поэтому завозы могут быть в Российскую Федерацию это безусловно… Сегодня риска для распространения оспы обезьян нет", - цитирует Попову РИА Новости.
Она добавила, что Роспотребнадзор выявляет каждый случай и оперативно принимает меры.
Ранее сообщалось, что пациент с подозрением на оспу обезьян и контактное лицо госпитализированы в Московской области, оба находятся в удовлетворительном состоянии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Оспа обезьянНовостиРоспотребнадзорЗдравоохранение в России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
