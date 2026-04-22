Севастополь накроет штормовой ветер
Севастополь в четверг накроет ветер до 20 м/с, жителей и гостей города призывают соблюдать правила безопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости Крым, 22.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Севастополь в четверг накроет ветер до 20 м/с, жителей и гостей города призывают соблюдать правила безопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.МЧС России по Севастополю напоминает, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не закрепленными конструкциями, а также возле опор ЛЭП."По возможности откажись от дальних поездок, выходов в море, в горы и в лес, а также от долгих пеших переходов по городу! Не находись на обрывах, причалах и набережных у воды", - добавили в МЧС.Как сообщалось, в Крыму также ожидается усиление ветра до штормовых значений. На 23 и 24 апреля объявлено экстренное предупреждение.
МЧС: Севастополь 23 апреля накроет ветер до 20 м/с
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Севастополь в четверг накроет ветер до 20 м/с, жителей и гостей города призывают соблюдать правила безопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
"Синоптики сообщают, что 23 апреля порывы западного ветра в Севастополе могут достигнуть 15–20 м/с. Днем ожидается небольшой дождь", - говорится в сообщении.
МЧС России по Севастополю напоминает, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не закрепленными конструкциями, а также возле опор ЛЭП.
"По возможности откажись от дальних поездок, выходов в море, в горы и в лес, а также от долгих пеших переходов по городу! Не находись на обрывах, причалах и набережных у воды", - добавили в МЧС.
Как сообщалось
, в Крыму также ожидается усиление ветра до штормовых значений. На 23 и 24 апреля объявлено экстренное предупреждение.
