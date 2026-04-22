https://crimea.ria.ru/20260422/rukovodivshemu-raketnymi-atakami-na-krym-komandiru-vsu-dali-pozhiznennoe-1155431821.html
Руководившему ракетными атаками на Крым командиру ВСУ дали пожизненное
Южный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению командира ВСУ, руководившего атаками на Крым в 2024-2025 годах, в результате которых... РИА Новости Крым, 22.04.2026
атаки всу
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
безопасность республики крым и севастополя
крым
приговор
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874916_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_7aec87e7ccdbb9b6caff8587208f9932.jpg
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874916_0:0:1508:1131_1920x0_80_0_0_5f330ee81387780b80a3b28910781ea3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Руководившего ракетными атаками на Крым командира ВСУ приговорили к пожизненному
16:25 22.04.2026 (обновлено: 16:26 22.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению командира ВСУ, руководившего атаками на Крым в 2024-2025 годах, в результате которых погибли люди. Об этом сообщает Главная военная прокуратура.
"Сегодня Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего командира 385 отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения капитана 1 ранга Александра Щепцова. Он признан виновным по части 4 статьи 205.1 УК РФ (организация террористического акта, совершенного группой лиц по предварительному сговору и повлекшего значительный ущерб)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в декабре 2024 г. и в мае 2025 г. года Щепцов с привлечением подчиненных военнослужащих и применением безэкипажных катеров, вооруженных управляемыми ракетами, осуществлял террористическую деятельность в целях устрашения населения и дестабилизации работы органов государственной власти Российской Федерации.
В результате ракетных ударов, совершенных по его приказам по российским воздушным судам и местам расположения военнослужащих, не принимающих участия в специальной военной операции, погибли люди и причинен значительный ущерб.
Щепцов находится в международном розыске.
Согласно приговору суда, первые 18 лет он должен провести в тюрьме, а далее – в исправительной колонии особого режима.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
