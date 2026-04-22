https://crimea.ria.ru/20260422/rukovodivshemu-raketnymi-atakami-na-krym-komandiru-vsu-dali-pozhiznennoe-1155431821.html

Руководившему ракетными атаками на Крым командиру ВСУ дали пожизненное

Южный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению командира ВСУ, руководившего атаками на Крым в 2024-2025 годах, в результате которых... РИА Новости Крым, 22.04.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874916_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_7aec87e7ccdbb9b6caff8587208f9932.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению командира ВСУ, руководившего атаками на Крым в 2024-2025 годах, в результате которых погибли люди. Об этом сообщает Главная военная прокуратура."Сегодня Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего командира 385 отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения капитана 1 ранга Александра Щепцова. Он признан виновным по части 4 статьи 205.1 УК РФ (организация террористического акта, совершенного группой лиц по предварительному сговору и повлекшего значительный ущерб)", - говорится в сообщении.В результате ракетных ударов, совершенных по его приказам по российским воздушным судам и местам расположения военнослужащих, не принимающих участия в специальной военной операции, погибли люди и причинен значительный ущерб.Щепцов находится в международном розыске.Согласно приговору суда, первые 18 лет он должен провести в тюрьме, а далее – в исправительной колонии особого режима.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

