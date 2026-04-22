Руководившему ракетными атаками на Крым командиру ВСУ дали пожизненное - РИА Новости Крым, 22.04.2026
Руководившему ракетными атаками на Крым командиру ВСУ дали пожизненное
Руководившему ракетными атаками на Крым командиру ВСУ дали пожизненное - РИА Новости Крым, 22.04.2026
Руководившему ракетными атаками на Крым командиру ВСУ дали пожизненное
Южный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению командира ВСУ, руководившего атаками на Крым в 2024-2025 годах, в результате которых... РИА Новости Крым, 22.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению командира ВСУ, руководившего атаками на Крым в 2024-2025 годах, в результате которых погибли люди. Об этом сообщает Главная военная прокуратура."Сегодня Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего командира 385 отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения капитана 1 ранга Александра Щепцова. Он признан виновным по части 4 статьи 205.1 УК РФ (организация террористического акта, совершенного группой лиц по предварительному сговору и повлекшего значительный ущерб)", - говорится в сообщении.В результате ракетных ударов, совершенных по его приказам по российским воздушным судам и местам расположения военнослужащих, не принимающих участия в специальной военной операции, погибли люди и причинен значительный ущерб.Щепцов находится в международном розыске.Согласно приговору суда, первые 18 лет он должен провести в тюрьме, а далее – в исправительной колонии особого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море уничтожен украинский безэкипажный катер Почему ВСУ усилили удары по Крыму и приграничью РФ – мнениеНад Севастополем сбили 5 воздушных целей – повреждены многоэтажка и авто
атаки всу, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя, крым, приговор, новости
Руководившему ракетными атаками на Крым командиру ВСУ дали пожизненное

Руководившего ракетными атаками на Крым командира ВСУ приговорили к пожизненному

16:25 22.04.2026 (обновлено: 16:26 22.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению командира ВСУ, руководившего атаками на Крым в 2024-2025 годах, в результате которых погибли люди. Об этом сообщает Главная военная прокуратура.
"Сегодня Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего командира 385 отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения капитана 1 ранга Александра Щепцова. Он признан виновным по части 4 статьи 205.1 УК РФ (организация террористического акта, совершенного группой лиц по предварительному сговору и повлекшего значительный ущерб)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в декабре 2024 г. и в мае 2025 г. года Щепцов с привлечением подчиненных военнослужащих и применением безэкипажных катеров, вооруженных управляемыми ракетами, осуществлял террористическую деятельность в целях устрашения населения и дестабилизации работы органов государственной власти Российской Федерации.

В результате ракетных ударов, совершенных по его приказам по российским воздушным судам и местам расположения военнослужащих, не принимающих участия в специальной военной операции, погибли люди и причинен значительный ущерб.
Щепцов находится в международном розыске.
Согласно приговору суда, первые 18 лет он должен провести в тюрьме, а далее – в исправительной колонии особого режима.
