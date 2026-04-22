https://crimea.ria.ru/20260422/rezhim-chs-vveli-v-syzrani-posle-massirovannoy-ataki--1155428576.html

Режим ЧС ввели в Сызрани после массированной атаки

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Сызрани после обрушения подъезда многоэтажки из-за атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 22.04.2026

2026-04-22T15:15

2026-04-22T15:44

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/16/1155428629_0:436:1179:1099_1920x0_80_0_0_d6b6a95829a1473191f0b892e39b7c58.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Сызрани после обрушения подъезда многоэтажки из-за атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев по итогам заседания оперативного штаба.Украинские беспилотники в среду атаковали Самарскую область – из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома, сообщал ранее Федорищев. Из-под завалов были спасены четыре человека, в том числе один ребенок. 11 человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщали ранее в МЧС России. Позже число пострадавших выросло до 12. Из-под завалов разрушенного дома подняли тела женщины и ребенка. По данным СК РФ, город атаковали не менее 11 беспилотников, возбуждено уголовное дело о теракте.По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. В ближайшее время семьям погибших будет доведена материальная помощь. Также поддержку окажут тем, кто получил ранения различной степени тяжести и чье жилье пострадало."Тем, кто остался без жилья, помогаем с размещением. Никто не останется на улице", – подчеркнул Федорищев.Сейчас началось обследование поврежденных многоквартирных и частных домов и общественных зданий. К восстановлению приступят после заключения комиссии. Все службы продолжают работу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Сызрани нанесли не менее 11 беспилотников – произошла детонацияЖенщина и ребенок погибли под завалами жилого дома в СызраниВыросло число раненых в Сызрани после обрушения подъезда дома из-за удара ВСУ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

режим чс, сызрань, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости, самарская область, вячеслав федорищев