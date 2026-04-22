Режим ЧС ввели в Сызрани после массированной атаки - РИА Новости Крым, 22.04.2026
Режим ЧС ввели в Сызрани после массированной атаки
Режим ЧС ввели в Сызрани после массированной атаки - РИА Новости Крым, 22.04.2026
Режим ЧС ввели в Сызрани после массированной атаки
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Сызрани после обрушения подъезда многоэтажки из-за атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 22.04.2026
2026-04-22T15:15
2026-04-22T15:44
режим чс
сызрань
происшествия
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
самарская область
вячеслав федорищев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Сызрани после обрушения подъезда многоэтажки из-за атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев по итогам заседания оперативного штаба.Украинские беспилотники в среду атаковали Самарскую область – из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома, сообщал ранее Федорищев. Из-под завалов были спасены четыре человека, в том числе один ребенок. 11 человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщали ранее в МЧС России. Позже число пострадавших выросло до 12. Из-под завалов разрушенного дома подняли тела женщины и ребенка. По данным СК РФ, город атаковали не менее 11 беспилотников, возбуждено уголовное дело о теракте.По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. В ближайшее время семьям погибших будет доведена материальная помощь. Также поддержку окажут тем, кто получил ранения различной степени тяжести и чье жилье пострадало."Тем, кто остался без жилья, помогаем с размещением. Никто не останется на улице", – подчеркнул Федорищев.Сейчас началось обследование поврежденных многоквартирных и частных домов и общественных зданий. К восстановлению приступят после заключения комиссии. Все службы продолжают работу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Сызрани нанесли не менее 11 беспилотников – произошла детонацияЖенщина и ребенок погибли под завалами жилого дома в СызраниВыросло число раненых в Сызрани после обрушения подъезда дома из-за удара ВСУ
сызрань
самарская область
режим чс, сызрань, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости, самарская область, вячеслав федорищев
Режим ЧС ввели в Сызрани после массированной атаки

В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после атаки беспилотников

15:15 22.04.2026 (обновлено: 15:44 22.04.2026)
 
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий обрушения подъезда жилого дома в Сызрани после атаки ВСУ
Ликвидация последствий обрушения подъезда жилого дома в Сызрани после атаки ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Сызрани после обрушения подъезда многоэтажки из-за атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев по итогам заседания оперативного штаба.
Украинские беспилотники в среду атаковали Самарскую область – из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома, сообщал ранее Федорищев. Из-под завалов были спасены четыре человека, в том числе один ребенок. 11 человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщали ранее в МЧС России. Позже число пострадавших выросло до 12. Из-под завалов разрушенного дома подняли тела женщины и ребенка. По данным СК РФ, город атаковали не менее 11 беспилотников, возбуждено уголовное дело о теракте.
"В границах городского округа Сызрань введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера", – написал губернатор в своем канале в МАХ.
По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. В ближайшее время семьям погибших будет доведена материальная помощь. Также поддержку окажут тем, кто получил ранения различной степени тяжести и чье жилье пострадало.
"Тем, кто остался без жилья, помогаем с размещением. Никто не останется на улице", – подчеркнул Федорищев.
Сейчас началось обследование поврежденных многоквартирных и частных домов и общественных зданий. К восстановлению приступят после заключения комиссии. Все службы продолжают работу.
Режим ЧССызраньПроисшествияАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиСамарская областьВячеслав Федорищев
 
