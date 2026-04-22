Разбег от -2 до +14: погода в Крыму на среду

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В среду в Крыму прекратятся дожди, но сохранится сильный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, в степных и предгорных районах заморозки на поверхности почвы до -2; днем +9…14, в горах +2…7", - уточнили синоптики.

На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью ожидается +3...5, днем до 14 градусов тепла.