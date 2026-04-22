Работают днем и ночью: в минтрансе Крыма рассказали о ремонте "горбатого" моста

Движение транспорта по так называемому "горбатому" мосту в Симферополе будет запущено до 1 июня. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр... РИА Новости Крым, 22.04.2026

2026-04-22T16:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Движение транспорта по так называемому "горбатому" мосту в Симферополе будет запущено до 1 июня. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр транспорта Республики Крым Арсений Козловский.По его словам, со стороны центра города уже уложена ливневая канализация, идет подготовка к асфальтированию. С противоположной стороны произведен разбор старого дорожного полотна и также готовится подушка под асфальтирование.Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк ранее анонсировал начало движения транспорта по путепроводу на улице Москалева в Симферополе – так называемому "горбатому" мосту – к 20 мая текущего года.Мост через железнодорожные пути на улице Москалева расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом. Мост был закрыт на реконструкцию в середине ноября 2024 года. Работы ведутся в рамках программы "Социально-экономического развития Крыма и Севастополя". Стоимость строительства – 550 миллионов рублей. После реконструкции ширина проезжей части увеличится более чем в два раза, шире будет и тротуар. Проект предусматривает также технологический проход, закрытую систему водоотвода и освещение по всей длине путепровода.Полный эфир с министром транспорта Крыма Арсением Козловским выйдет на радио "Спутник в Крыму" 23 апреля в 9.00

