Работают днем и ночью: в минтрансе Крыма рассказали о ремонте "горбатого" моста
16:38 22.04.2026 (обновлено: 16:43 22.04.2026)
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Движение транспорта по так называемому "горбатому" мосту в Симферополе будет запущено до 1 июня. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр транспорта Республики Крым Арсений Козловский.
"Что касается "горбатого" моста, работы ведутся согласно графику. До 1 июня мы планируем его запустить. Подрядчик идет в тех темпах, которые были обещаны, в две смены – днем и ночью, в зависимости от видов работ, поэтому планируем в мае запустить мост", – сказал министр.
По его словам, со стороны центра города уже уложена ливневая канализация, идет подготовка к асфальтированию. С противоположной стороны произведен разбор старого дорожного полотна и также готовится подушка под асфальтирование.
"Плановый запуск "горбатого" моста в рабочем режиме – это значит, когда люди смогут им пользоваться. А дальше еще будет идти благоустройство по обочинам, либо другие работы, не влияющие на движение автомобилей", – пояснил Козловский.
Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк ранее анонсировал начало движения транспорта по путепроводу на улице Москалева в Симферополе – так называемому "горбатому" мосту – к 20 мая текущего года.
Мост через железнодорожные пути на улице Москалева расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом. Мост был закрыт на реконструкцию в середине ноября 2024 года. Работы ведутся в рамках программы "Социально-экономического развития Крыма и Севастополя". Стоимость строительства – 550 миллионов рублей. После реконструкции ширина проезжей части увеличится более чем в два раза, шире будет и тротуар. Проект предусматривает также технологический проход, закрытую систему водоотвода и освещение по всей длине путепровода.
Полный эфир с министром транспорта Крыма Арсением Козловским выйдет на радио "Спутник в Крыму" 23 апреля в 9.00
