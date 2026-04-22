Путин встретился с президентом Сейшел: о чем говорили лидеры
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин в Креме провел встречу с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини, в ходе которой лидеры обсудили двустороннее сотрудничество.
"Конечно, объем торгово-экономических связей пока у нас скромный, но нам есть над чем работать, и ваш визит в этой связи является очень своевременным", — отметил он.
По словам Путина, между странами сложились очень хорошие отношения на международных площадках. Он поблагодарил лидера Сейшел за поддержку многих инициатив Российской Федерации на площадке Организации Объединённых Наций.
Отметил российский лидер и рост турпотока россиян на острова.
"Растет поток туристов Российской Федерации на Сейшельские острова, и в общем туристическом потоке наши туристы занимают, по-моему, уже не менее 15 процентов. Это уже на сегодняшний день неплохой показатель, но есть перспективы увеличения количества наших туристов в вашу страну. Мы хотим Вас поблагодарить за то, что для наших граждан создаются благоприятные условия", - отметил он.
Также Владимир Путин выразил уверенность в том, что россиянам будет интересна культура Сейшел.
"У нас продолжаются гуманитарные контакты, и уверен, что у российской общественности, безусловно, будет вызывать интерес уникальная культура вашей страны", - заключил президент.
