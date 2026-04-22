Путин встретился с президентом Сейшел: о чем говорили лидеры
Путин встретился с президентом Сейшел: о чем говорили лидеры - РИА Новости Крым, 22.04.2026
Путин встретился с президентом Сейшел: о чем говорили лидеры
Президент Владимир Путин в Креме провел встречу с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини, в ходе которой лидеры обсудили двустороннее сотрудничество. РИА Новости Крым, 22.04.2026
2026-04-22T16:10
2026-04-22T16:10
2026-04-22T16:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин в Креме провел встречу с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини, в ходе которой лидеры обсудили двустороннее сотрудничество.По словам Путина, между странами сложились очень хорошие отношения на международных площадках. Он поблагодарил лидера Сейшел за поддержку многих инициатив Российской Федерации на площадке Организации Объединённых Наций.Отметил российский лидер и рост турпотока россиян на острова."Растет поток туристов Российской Федерации на Сейшельские острова, и в общем туристическом потоке наши туристы занимают, по-моему, уже не менее 15 процентов. Это уже на сегодняшний день неплохой показатель, но есть перспективы увеличения количества наших туристов в вашу страну. Мы хотим Вас поблагодарить за то, что для наших граждан создаются благоприятные условия", - отметил он.Также Владимир Путин выразил уверенность в том, что россиянам будет интересна культура Сейшел.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
владимир путин (политик), переговоры, новости, политика, кремль
Путин встретился с президентом Сейшел: о чем говорили лидеры
Путин обсудил с президентом Сейшел в Кремле двустороннее сотрудничество
16:10 22.04.2026 (обновлено: 16:11 22.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин в Креме провел встречу с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини, в ходе которой лидеры обсудили двустороннее сотрудничество.
"Конечно, объем торгово-экономических связей пока у нас скромный, но нам есть над чем работать, и ваш визит в этой связи является очень своевременным", — отметил он.
По словам Путина, между странами сложились очень хорошие отношения на международных площадках. Он поблагодарил лидера Сейшел за поддержку многих инициатив Российской Федерации на площадке Организации Объединённых Наций.
Отметил российский лидер и рост турпотока россиян на острова.
"Растет поток туристов Российской Федерации на Сейшельские острова, и в общем туристическом потоке наши туристы занимают, по-моему, уже не менее 15 процентов. Это уже на сегодняшний день неплохой показатель, но есть перспективы увеличения количества наших туристов в вашу страну. Мы хотим Вас поблагодарить за то, что для наших граждан создаются благоприятные условия", - отметил он.
Также Владимир Путин выразил уверенность в том, что россиянам будет интересна культура Сейшел.
"У нас продолжаются гуманитарные контакты, и уверен, что у российской общественности, безусловно, будет вызывать интерес уникальная культура вашей страны", - заключил президент.
