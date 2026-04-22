Путин встретился с президентом Сейшел: о чем говорили лидеры

Президент Владимир Путин в Креме провел встречу с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини, в ходе которой лидеры обсудили двустороннее сотрудничество. РИА Новости Крым, 22.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин в Креме провел встречу с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини, в ходе которой лидеры обсудили двустороннее сотрудничество.По словам Путина, между странами сложились очень хорошие отношения на международных площадках. Он поблагодарил лидера Сейшел за поддержку многих инициатив Российской Федерации на площадке Организации Объединённых Наций.Отметил российский лидер и рост турпотока россиян на острова."Растет поток туристов Российской Федерации на Сейшельские острова, и в общем туристическом потоке наши туристы занимают, по-моему, уже не менее 15 процентов. Это уже на сегодняшний день неплохой показатель, но есть перспективы увеличения количества наших туристов в вашу страну. Мы хотим Вас поблагодарить за то, что для наших граждан создаются благоприятные условия", - отметил он.Также Владимир Путин выразил уверенность в том, что россиянам будет интересна культура Сейшел.

