Путин в Кремле встретился с российскими боксерами - РИА Новости Крым, 22.04.2026
Путин в Кремле встретился с российскими боксерами
Президент России Владимир Путин принял в Кремле победителей чемпионатов мира по боксу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 22.04.2026
20:10 22.04.2026 (обновлено: 20:40 22.04.2026)
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Путина со спортсменами и представителями Федерации бокса России
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял в Кремле победителей чемпионатов мира по боксу, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы, государство, безусловно, продолжим развивать спортивную сферу по всем направлениям, обеспечивать самые широкие возможности для занятий и спортом высших достижений, и профессиональным, и массовым спортом", - сказал Путин.
На встрече президент вручил спортсменам государственные награды, присвоенные накануне указом президента.
"Искренне рад поздравить всех присутствующих с успехом. Ваши выступления и результаты - это весомый вклад в подтверждение лидерских позиций России в мировом спорте", - сказал Путин в ходе церемонии награждения.
Ранее глава государства наградил орденом Дружбы председателя исполнительного комитета Федерации бокса России Умара Кремлева, трехкратного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 92 килограммов, заслуженного мастера спорта России Муслима Гаджимагомедова.
Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" были награждены боец смешанных единоборств Петр Ян, боксер-профессионал Мурат Гассиев, генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин, боксеры Нуне Асатрян, Шарабутдин Атаев, Джамбулат Бижамов, Елена Гапешина, Салтанат Меденова, Исмаил Муцольгов, Илья Попов, Давид Суров, Анастасия Шамонова и Всеволод Шумков.
