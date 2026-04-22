https://crimea.ria.ru/20260422/putin-v-kremle-vstretilsya-s-rossiyskimi-bokserami-1155439978.html

Путин в Кремле встретился с российскими боксерами

Президент России Владимир Путин принял в Кремле победителей чемпионатов мира по боксу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 22.04.2026

владимир путин (политик)

спорт

новости

кремль

награды

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/16/1155440279_0:0:2864:1612_1920x0_80_0_0_f40e57e86b335cfbbb9c32fceca7188f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял в Кремле победителей чемпионатов мира по боксу, передает корреспондент РИА Новости.На встрече президент вручил спортсменам государственные награды, присвоенные накануне указом президента.Ранее глава государства наградил орденом Дружбы председателя исполнительного комитета Федерации бокса России Умара Кремлева, трехкратного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 92 килограммов, заслуженного мастера спорта России Муслима Гаджимагомедова.Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" были награждены боец смешанных единоборств Петр Ян, боксер-профессионал Мурат Гассиев, генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин, боксеры Нуне Асатрян, Шарабутдин Атаев, Джамбулат Бижамов, Елена Гапешина, Салтанат Меденова, Исмаил Муцольгов, Илья Попов, Давид Суров, Анастасия Шамонова и Всеволод Шумков.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

