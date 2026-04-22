Рейтинг@Mail.ru
Пожар на морском терминале в Туапсе тушат третьи сутки - РИА Новости Крым, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260422/pozhar-na-morskom-terminale-v-tuapse-tushat-treti-sutki-1155440490.html
Пожар на морском терминале в Туапсе тушат третьи сутки
пожар
туапсе
новости сво
атаки всу
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_4f2e6363a7c98165dfbd6763581de9bf.jpg
туапсе
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_04fa6252005bdbc51b06f378edf102b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар, туапсе, новости сво, атаки всу, происшествия
20:51 22.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Третьи сутки спасатели борются с пожаром в морском терминале Туапсе, возникшем после террористической атаки ВСУ на город. На месте максимально увеличили группировку. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
В ночь на понедельник Туапсе подвергся очередной массированной атаке беспилотников ВСУ. Один человек погиб, еще один мужчина пострадал. Сообщалось, что повреждены жилые дома, школа и детский сад. После атаки а морском терминале возник пожар.
"В Туапсе третьи сутки тушат масштабный пожар на морском терминале, возникший из-за атаки БПЛА киевского режима. Чтобы как можно быстрее ликвидировать крупное возгорание, на месте максимально увеличили группировку", – сказано в сообщении.
Сейчас, по данным оперштаба, в тушении задействованы 276 человек и 77 единиц техники. Из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях, добавили специалисты.
"Особенно это касается ближайших к терминалу микрорайонов – Грознефть, Сортировка и Звездный, и частично – Центрального района", – уточнили в оперштабе.
Роспотребнадзор регулярно проводит замеры воздуха в разных частях города. По данным на вечер 21 апреля отмечено превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Это касается микрорайонов Грознефть, Сортировка и Звездный, а также частично – Центрального. Из-за дождя 22 апреля замеры воздуха не делали.
"Ситуация нормализуется, как только завершится тушение возгорания. По информации министерства здравоохранения региона, с ночи 20 апреля не было ни одного случая обращения в медучреждения с симптомами острого заболевания или недомогания из-за пожара", – подчеркнули в оперштабе Краснодарского края.
Предыдущая атака на Туапсе была совершена в ночь на 16 апреля. В Туапсе погибли женщина и 14-летняя девочка, пострадали семь человек. Обломки БПЛА повредили частные и многоквартирные дома, два учебных учреждения и музыкальную школу. 22 местных жителя отселены в пункт временного размещения.
В муниципалитете ввели режим ЧС. Также в результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. Его потушили 19 апреля. После атаки произошел разлив нефтепродуктов в море, выставлены боновые заграждения. Площадь загрязнения акватории по оценкам специалистов составляет 10 тысяч квадратных метров.
Следственный комитет РФ по факту атаки и гибели людей возбудил уголовное дело о теракте.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПожарТуапсеНовости СВОАтаки ВСУПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
