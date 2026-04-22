Пожар на морском терминале в Туапсе тушат третьи сутки

Третьи сутки спасатели борются с пожаром в морском терминале Туапсе, возникшем после террористической атаки ВСУ на город. На месте максимально увеличили... РИА Новости Крым, 22.04.2026

2026-04-22T20:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Третьи сутки спасатели борются с пожаром в морском терминале Туапсе, возникшем после террористической атаки ВСУ на город. На месте максимально увеличили группировку. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.В ночь на понедельник Туапсе подвергся очередной массированной атаке беспилотников ВСУ. Один человек погиб, еще один мужчина пострадал. Сообщалось, что повреждены жилые дома, школа и детский сад. После атаки а морском терминале возник пожар.Сейчас, по данным оперштаба, в тушении задействованы 276 человек и 77 единиц техники. Из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях, добавили специалисты.Роспотребнадзор регулярно проводит замеры воздуха в разных частях города. По данным на вечер 21 апреля отмечено превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Это касается микрорайонов Грознефть, Сортировка и Звездный, а также частично – Центрального. Из-за дождя 22 апреля замеры воздуха не делали."Ситуация нормализуется, как только завершится тушение возгорания. По информации министерства здравоохранения региона, с ночи 20 апреля не было ни одного случая обращения в медучреждения с симптомами острого заболевания или недомогания из-за пожара", – подчеркнули в оперштабе Краснодарского края.Предыдущая атака на Туапсе была совершена в ночь на 16 апреля. В Туапсе погибли женщина и 14-летняя девочка, пострадали семь человек. Обломки БПЛА повредили частные и многоквартирные дома, два учебных учреждения и музыкальную школу. 22 местных жителя отселены в пункт временного размещения.В муниципалитете ввели режим ЧС. Также в результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. Его потушили 19 апреля. После атаки произошел разлив нефтепродуктов в море, выставлены боновые заграждения. Площадь загрязнения акватории по оценкам специалистов составляет 10 тысяч квадратных метров.Следственный комитет РФ по факту атаки и гибели людей возбудил уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ВСУ устроили охоту на авто в Каховке: есть раненные и закрыто селоРуководившему ракетными атаками на Крым командиру ВСУ дали пожизненноеРежим ЧС ввели в Сызрани после массированной атаки

