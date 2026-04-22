Политик из Македонии: развитие Крыма можно оценить с первого взгляда

Успешное развитие Крыма можно оценить с первого взгляда – политик из Северной Македонии
11:37 22.04.2026 (обновлено: 11:39 22.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Крым успешно развивается в составе России, об этом можно судить при первом знакомстве с полуостровом, даже если раньше здесь не был. Об этом РИА Новости Крым рассказал член сектора внешней политики партии "Левые" Республики Северная Македония Горан Димов, приехавший в Крым в составе группы иностранных журналистов и политиков.
В Крым с визитом прибыла группа журналистов и политиков и разных стран мира – Китая, Японии, Малайзии, Турции, Северной Македонии, Эквадора, Никарагуа, Конго, Эфиопии. Гости в среду встретились с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Также они планируют посетить Соборную мечеть в Симферополе, Ливадийский дворец в Ялте, арт-кластер "Таврида" в Судаке, музейный комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе и другие знаковые объекты полуострова.
"В Крыму я впервые, мы приехали только вчера и пока мало что успели увидеть. Но очевидно с первого взгляда, насколько здесь красиво, и как регион развивается. Крыма – это место, куда хочется вернуться еще раз, и лучше, пожалуй, летом", – сказал Димов.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоран Димов, политик из Северной Македонии
Перед тем, как приехать в Крым, иностранные журналисты и политики посетили Донбасс и осмотрели поврежденные обстрелами боевиков ВСУ жилые дома и объекты инфраструктуры.
"У меня очень много чувств после посещения Донбасса. Я увидел там очень много храбрых людей, сражающихся за свою свободу, сражающихся за воду. Но также я видел новые здания и объекты и в целом жизнь во всем ее проявлении. Это очень эмоциональное место. Хотел бы туда вернуться снова, когда Донбасс уже будет окончательно свободным", – рассказал Димов.
