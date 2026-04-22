Рейтинг@Mail.ru
Политик из Македонии: развитие Крыма можно оценить с первого взгляда - РИА Новости Крым, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260422/politik-iz-makedonii-razvitie-kryma-mozhno-otsenit-s-pervogo-vzglyada-1155417272.html
Политик из Македонии: развитие Крыма можно оценить с первого взгляда
Политик из Македонии: развитие Крыма можно оценить с первого взгляда
Крым успешно развивается в составе России, об этом можно судить при первом знакомстве с полуостровом, даже если раньше здесь не был. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 22.04.2026
2026-04-22T11:37
2026-04-22T11:39
эксклюзивы риа новости крым
сми
крым
новости крыма
народная дипломатия
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110424/95/1104249550_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_b5c33220aba29ab6c1c5a4c1d54fb490.jpg
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110424/95/1104249550_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f284f98dfa43884322e268ad9e79263d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Политик из Македонии: развитие Крыма можно оценить с первого взгляда

Успешное развитие Крыма можно оценить с первого взгляда – политик из Северной Македонии

© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Крым успешно развивается в составе России, об этом можно судить при первом знакомстве с полуостровом, даже если раньше здесь не был. Об этом РИА Новости Крым рассказал член сектора внешней политики партии "Левые" Республики Северная Македония Горан Димов, приехавший в Крым в составе группы иностранных журналистов и политиков.
В Крым с визитом прибыла группа журналистов и политиков и разных стран мира – Китая, Японии, Малайзии, Турции, Северной Македонии, Эквадора, Никарагуа, Конго, Эфиопии. Гости в среду встретились с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Также они планируют посетить Соборную мечеть в Симферополе, Ливадийский дворец в Ялте, арт-кластер "Таврида" в Судаке, музейный комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе и другие знаковые объекты полуострова.
"В Крыму я впервые, мы приехали только вчера и пока мало что успели увидеть. Но очевидно с первого взгляда, насколько здесь красиво, и как регион развивается. Крыма – это место, куда хочется вернуться еще раз, и лучше, пожалуй, летом", – сказал Димов.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоран Димов, политик из Северной Македонии
Горан Димов, политик из Северной Македонии - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Горан Димов, политик из Северной Македонии
Перед тем, как приехать в Крым, иностранные журналисты и политики посетили Донбасс и осмотрели поврежденные обстрелами боевиков ВСУ жилые дома и объекты инфраструктуры.
"У меня очень много чувств после посещения Донбасса. Я увидел там очень много храбрых людей, сражающихся за свою свободу, сражающихся за воду. Но также я видел новые здания и объекты и в целом жизнь во всем ее проявлении. Это очень эмоциональное место. Хотел бы туда вернуться снова, когда Донбасс уже будет окончательно свободным", – рассказал Димов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Эксклюзивы РИА Новости КрымСМИКрымНовости КрымаНародная дипломатияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
