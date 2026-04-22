Подростки устроили поджог в Ялте
Подростки устроили поджог в Ялте
2026-04-22T08:19
2026-04-22T08:21
ялта
новости крыма
мвд по республике крым
происшествия
поджог
ялта, новости крыма, мвд по республике крым, происшествия, поджог
Подростки устроили поджог в Ялте

В Ялте подростки подожгли на улице белье

08:19 22.04.2026 (обновлено: 08:21 22.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В Ялте двое подростков от скуки подожгли постельное белье, которое сушилось на улице. Полиция установила личности правонарушителей – ими оказались брат и сестра. Об этом сообщили в полиции Крыма.
Отмечается, что в ходе интернет-мониторинга правоохранители обнаружили видеозапись, на которой несовершеннолетние подожгли постельное белье, которое сушилось на улице. Владельцы постельных принадлежностей заметили возгорание и предотвратили распространение огня на близлежащие строения.
"Сотрудники ялтинской полиции установили личности нарушителей. Ими оказались брат и сестра – 12-летний мальчик и 11-летняя девочка, которые объяснили, что им было скучно и они решили устроить шалость", – рассказали в полиции.
Теперь в отношении родителей несовершеннолетних составлен протокол по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Санкция предусматривает предупреждение или наложение штрафа в размере от 500 до 2000 рублей.
Ранее сообщалось, что в Ялте подросток перевернул электрокар с туристами. Теперь суд накажет отца. Следствие установило, что 42-летний мужчина на территории Гурзуфа организовал платные перевозки отдыхающих на электромобиле по набережной. В качестве водителя он привлек своего 17-летнего сына, не имеющего водительского удостоверения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Заезд под "градусом": в Ялте поймали 18-летнего мопедиста без прав
Подросток-питбайкер устроил стрельбу на дороге в Краснодаре
Подросток тяжело ранил ножом учителя в Пермском крае
 
09:27Гибель туристов в горах Бурятии – задержаны трое подозреваемых
09:16Как готовят пляжи Крыма к курортному сезону
09:04Как в Крыму Ленина хотели арестовать – к юбилею вождя пролетариата
08:50В Севастополе вдоль побережья весь день будут слышны взрывы и стрельба
08:37Машина пробила ограждение и упала в Обводный канал в Петербурге
08:19Подростки устроили поджог в Ялте
08:04ВСУ атаковали Курск – беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в центре города
07:47Выросло число раненых в Сызрани после обрушения подъезда дома из-за удара ВСУ
07:27155 беспилотников атаковали ночью Крым и другие регионы России
07:19В МИД рассказали о последствиях отказа ЕС от российских энергоносителей
07:01Крымский мост сейчас: обстановка на объекте утром в среду
06:24В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
06:04Из-за атаки дронов ВСУ в Сызрани обрушился подъезд многоквартирного дома
06:01Воздушная тревога объявлена в Севастополе – военные отражают атаку ВСУ
00:01Разбег от -2 до +14: погода в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 22 апреля
23:36Над Севастополем сбили 5 воздушных целей – повреждены многоэтажка и авто
23:17Трамп продлил режим прекращения огня с Ираном
22:54Заявления Путина об СВО и атака ВСУ на Севастополь: главное за день
22:43"За заслуги в культуре": Путин удостоил ордена Олега Меньшикова
Лента новостейМолния