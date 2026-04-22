Подростки устроили поджог в Ялте
В Ялте подростки подожгли на улице белье
08:19 22.04.2026 (обновлено: 08:21 22.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В Ялте двое подростков от скуки подожгли постельное белье, которое сушилось на улице. Полиция установила личности правонарушителей – ими оказались брат и сестра. Об этом сообщили в полиции Крыма.
Отмечается, что в ходе интернет-мониторинга правоохранители обнаружили видеозапись, на которой несовершеннолетние подожгли постельное белье, которое сушилось на улице. Владельцы постельных принадлежностей заметили возгорание и предотвратили распространение огня на близлежащие строения.
"Сотрудники ялтинской полиции установили личности нарушителей. Ими оказались брат и сестра – 12-летний мальчик и 11-летняя девочка, которые объяснили, что им было скучно и они решили устроить шалость", – рассказали в полиции.
Теперь в отношении родителей несовершеннолетних составлен протокол по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Санкция предусматривает предупреждение или наложение штрафа в размере от 500 до 2000 рублей.
Ранее сообщалось
, что в Ялте подросток перевернул электрокар с туристами. Теперь суд накажет отца. Следствие установило, что 42-летний мужчина на территории Гурзуфа организовал платные перевозки отдыхающих на электромобиле по набережной. В качестве водителя он привлек своего 17-летнего сына, не имеющего водительского удостоверения.
