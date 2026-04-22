Почему ВСУ усилили удары по Крыму и приграничью РФ – мнение - РИА Новости Крым, 22.04.2026
Почему ВСУ усилили удары по Крыму и приграничью РФ – мнение
Почему ВСУ усилили удары по Крыму и приграничью РФ – мнение
андрей перла
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке и колоссального роста цен на энергоносители Европе очень трудно продолжать спонсировать Украину для борьбы с Россией. И чтобы у нее не возникало сомнений в необходимости выделить обещанные 90 млрд евро и никто этому в ЕС не помешал, ВСУ демонстративно ужесточили атаки на Крым и приграничье РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политобозреватель Андрей Перла.Комментируя усиление атак украинских дронов на регионы России в последнее время, Перла отметил, что тому есть три объяснения.Первое, главное, связано с необходимостью для украинской власти доказывать дееспособность своей армии в противостоянии с Россией. Это вопрос политического выживания для Украины, подчеркнул Перла.В Евросоюзе не согласовали кредит Киеву на 90 миллиардов евро"И он стоит совершенно определенное количество денег – 90 миллиардов евро. Те самые, которые Урсула (фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии – ред.) им пообещала и которые они получить пока не смогли из-за собственных странных действий и из-за сопротивления Венгрии и Словакии. И совершенно очевидно, что теперь Венгрия противиться этому больше не будет", – сказал Перла."Торгует воздухом": что задумал Мадьяр в отношениях Венгрии и РоссииОчевидно, однако, и то, что Европейскому Союзу вкладывать деньги в Украину сейчас крайне сложно, добавил эксперт."Сложно, потому что растут цены на энергоносители из-за войны в Персидском заливе при цене нефти больше 90 долларов за баррель, в Европе литр бензина стоит 2 евро – это 200 рублей. Им довольно трудно поддерживать собственную промышленность, тем более находить новые средства, чтобы отправлять их на Украину. Эти средства Европа может только взять взаймы, причем у собственного будущего", – сказал он.Только на то, чтобы попытаться хоть как-то компенсировать увеличение стоимости топлива, Европа за первый месяц вооруженного конфликта в Персидском заливе потратила порядка 26 миллиардов евро, и это не предел, отметил политобозреватель."В этих условиях с их точки зрения разумно задать себе вопрос: "Стоит ли продолжать вкладываться в борьбу с Россией?" И вот Украина упорно им доказывает, что стоит. Что они могут произвести достаточное количество беспилотников и нанести нам существенный ущерб – такой, что это будет заметно. И что, дорогие европейцы, когда вы принесете нам ваши евро, они не будут просто разворованы, а будут разворованы с некоторой пользой для общеевропейского дела", – прокомментировал Перла.В МИД рассказали о последствиях отказа ЕС от российских энергоносителейВ какой-то степени таким ужесточением атак на регионы России Киев доказывает боеспособность своей армии и своим собственным гражданам, считает он.Есть и еще одна причина, которой объясняется ужесточение атак ВСУ, и связана она с изменением формата ведения боевых действий в современных условиях, добавил он."Это современная война, в которой нет мирного тыла. Как бы далеко населенный пункт не находился от линии боевого соприкосновения, он не в безопасности. И существует ненулевая вероятность, что беспилотный летательный аппарат, снаряженный каким-то количеством тротила или чем-то еще, что используется теперь, прилетит в жилой дом", – сказал Перла.Россия создает войска беспилотных систем как отдельный род войскОн подчеркнул, что Россия воюет не с Украиной, "которая самостоятельно ничего не может", а с объединенной Европой, которая прекрасно осознает, на что идут ВСУ, обстреливая мирные города и села. При этом не стесняется заявлять вслух о своей поддержке Киева, делая все для продолжения вооруженного конфликта, "и даже ссорится из-за этого с Соединенными Штатами Америки", подчеркнул Перла.В Запорожской области ВСУ ударили по больнице и центру животныхУтром 22 апреля в Минобороны России сообщили, что средства ПВО в ночь на среду перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами РФ, а также над Черным морем.Над Севастополем, по информации властей, в ходе отражения атаки сбили пять воздушных целей над городом и морем, зафиксированы повреждения МКД и автомобилей, пострадавших среди людей нет.В Сызрани в ходе атаки беспилотников обрушился подъезд многоквартирного дома, под завалами были обнаружены тела двух человек – женщины и ребенка, число пострадавших по последним данным выросло до двенадцати человек.В Курске беспилотник упал без детонации во дворе многоквартирного дома в центре города, на месте с утра работали спецслужбы, обошлось без жертв, жильцов эвакуировали на время проведения операции спецслужб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы знаем, чем все закончится: Путин сделал заявление об СВО Армия России взяла под контроль еще два поселка в ДНР и Харьковской области Женщина подорвалась на мине "лепесток" в Брянской области У Зеленского хотят "запереть" в стране молодежь от 18 лет
12:14 22.04.2026
 
