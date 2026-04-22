Рейтинг@Mail.ru
Откуда хмель: в России появится ГОСТ на отечественное пиво - РИА Новости Крым, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260422/otkuda-khmel-v-rossii-poyavitsya-gost-na-otechestvennoe-pivo-1155432610.html
Откуда хмель: в России появится ГОСТ на отечественное пиво
В России планируют принять ГОСТ на пиво российского производства до сентября 2026 года. Основой стандарта будут две группы требований – происхождение сырья и производственные активы. РИА Новости Крым, 22.04.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130909641_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d34b48638c3b93e8a5449427edb72278.jpg
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130909641_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_dab0c3f533ab693748044b996e0f1099.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
21:42 22.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФоросский пляж
Форосский пляж - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В России планируют принять ГОСТ на пиво российского производства до сентября 2026 года. Основой стандарта будут две группы требований – происхождение сырья и производственные активы. Об этом сообщил глава Роскачества Максим Протасов на пресс-конференции, посвященной запуску акции "Дни пива России".
"Ключевое решение – это закрепление критериев российского пива в ГОСТе. В третьем квартале этого года мы считаем, что ГОСТ будет принят, утвержден Росстандартом и вступит в силу", – цитирует Протасова РИА Новости.
В основу стандарта лягут две группы требований – происхождение сырья и производственные активы, отметил глава Роскачества. По его словам, сегодня российский хмель покрывает лишь 3-5% потребностей отрасли, поэтому развитие хмелеводства – важнейшая часть работы по развитию пивоварения в России.
"Российским должен считаться только тот продукт, производство которого находится в России, производитель зарегистрирован в России, товарный знак принадлежит российским лицам. Это позволяет обеспечить прозрачность происхождения продукта", – подчеркнул Максим Протасов.
Если продукт производится в России, создает рабочие места, и производитель платит налоги здесь, то он должен быть узнаваем, как российский, и пользоваться максимальными мерами государственной поддержки, уверен глава Роскачества.
Ранее орган по сертификации "Роскачество – Веган" выдал первый сертификат на алкогольную продукцию, бальзамы и уксус. Стандарт устанавливает строгие критерии к процессам производства пищевых продуктов, аналогичные критериям GMP на медицинские изделия. Таким образом исключаются примеси животных компонентов даже на молекулярном уровне.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
