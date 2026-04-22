Откуда хмель: в России появится ГОСТ на отечественное пиво - РИА Новости Крым, 22.04.2026

В России планируют принять ГОСТ на пиво российского производства до сентября 2026 года. Основой стандарта будут две группы требований – происхождение сырья и... РИА Новости Крым, 22.04.2026

2026-04-22T21:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В России планируют принять ГОСТ на пиво российского производства до сентября 2026 года. Основой стандарта будут две группы требований – происхождение сырья и производственные активы. Об этом сообщил глава Роскачества Максим Протасов на пресс-конференции, посвященной запуску акции "Дни пива России".В основу стандарта лягут две группы требований – происхождение сырья и производственные активы, отметил глава Роскачества. По его словам, сегодня российский хмель покрывает лишь 3-5% потребностей отрасли, поэтому развитие хмелеводства – важнейшая часть работы по развитию пивоварения в России.Если продукт производится в России, создает рабочие места, и производитель платит налоги здесь, то он должен быть узнаваем, как российский, и пользоваться максимальными мерами государственной поддержки, уверен глава Роскачества.Ранее орган по сертификации "Роскачество – Веган" выдал первый сертификат на алкогольную продукцию, бальзамы и уксус. Стандарт устанавливает строгие критерии к процессам производства пищевых продуктов, аналогичные критериям GMP на медицинские изделия. Таким образом исключаются примеси животных компонентов даже на молекулярном уровне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили законопроект о шок-контенте на бутылках с алкоголемМеньше белка: в России приняли новый ГОСТ на творогРазмер имеет значение - в России появился ГОСТ на азиатскую лапшу

