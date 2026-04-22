https://crimea.ria.ru/20260422/otkuda-khmel-v-rossii-poyavitsya-gost-na-otechestvennoe-pivo-1155432610.html
Откуда хмель: в России появится ГОСТ на отечественное пиво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130909641_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d34b48638c3b93e8a5449427edb72278.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130909641_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_dab0c3f533ab693748044b996e0f1099.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В России планируют принять ГОСТ на пиво российского производства до сентября 2026 года. Основой стандарта будут две группы требований – происхождение сырья и производственные активы. Об этом сообщил глава Роскачества Максим Протасов на пресс-конференции, посвященной запуску акции "Дни пива России".
"Ключевое решение – это закрепление критериев российского пива в ГОСТе. В третьем квартале этого года мы считаем, что ГОСТ будет принят, утвержден Росстандартом и вступит в силу", – цитирует Протасова РИА Новости.
В основу стандарта лягут две группы требований – происхождение сырья и производственные активы, отметил глава Роскачества. По его словам, сегодня российский хмель покрывает лишь 3-5% потребностей отрасли, поэтому развитие хмелеводства – важнейшая часть работы по развитию пивоварения в России.
"Российским должен считаться только тот продукт, производство которого находится в России, производитель зарегистрирован в России, товарный знак принадлежит российским лицам. Это позволяет обеспечить прозрачность происхождения продукта", – подчеркнул Максим Протасов.
Если продукт производится в России, создает рабочие места, и производитель платит налоги здесь, то он должен быть узнаваем, как российский, и пользоваться максимальными мерами государственной поддержки, уверен глава Роскачества.
Ранее орган по сертификации "Роскачество – Веган" выдал первый сертификат
на алкогольную продукцию, бальзамы и уксус. Стандарт устанавливает строгие критерии к процессам производства пищевых продуктов, аналогичные критериям GMP на медицинские изделия. Таким образом исключаются примеси животных компонентов даже на молекулярном уровне.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
