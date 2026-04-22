Новую дорогу построят к курортам Евпатории - РИА Новости Крым, 22.04.2026

В Крыму построят новую дорогу к курортам Евпаторийского региона. Как сообщил министр транспорта РК Арсений Козловский по итогам выездного совещания по развитию... РИА Новости Крым, 22.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Крыму построят новую дорогу к курортам Евпаторийского региона. Как сообщил министр транспорта РК Арсений Козловский по итогам выездного совещания по развитию инфраструктуры в Евпатории, сроки строительства уже определены.И проинформировал, что участники детально разобрали вопросы переноса инженерных коммуникаций, чтобы работы шли без сбоев. Также обсудили вопросы по местам размещения парковочных зон и новых автобусных остановок.Особое внимание – синхронизации графиков. Определены сроки начала и окончания строительства как самой дорожной инфраструктуры, так и объектов курорта "Золотые пески", подчеркнул глава ведомства.Проект "Золотые пески России" выходит на этап строительства, ключевые инвесторы определены, информировал ранее генеральный директор нового курорта Вадим Волченко в эфире радио "Спутник в Крыму". Проект строительства и реконструкции автомобильной дороги для туристического комплекса "Золотые пески России" в Евпатории включен в госпрограмму "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" и должен быть реализован к 2029 году, информировал глава Крыма Сергей Аксенов.Медиагруппа "Россия сегодня" и компания "Курорт "Золотые пески России" ранее подписали меморандум о сотрудничестве. Его цель – расширить сотрудничество в части информирования общественности о главных событиях в сфере туризма России и открыть новые перспективы и возможности для развития данной отрасли.Федеральный проект "Курорт "Золотые пески России" реализуется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будет построен 21 отель в категориях от трех до пяти "звезд", а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и так далее. Объем инвестиций порядка 143 миллиардов рублей. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллиарды рублей в казну: что даст Крыму мегакурорт в ЕвпаторииНовый музей в Евпатории – что задумали авторы проектаЧисло отелей на курорте "Золотые пески России" в Крыму увеличат

