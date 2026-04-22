Рейтинг@Mail.ru
Новую дорогу построят к курортам Евпатории - РИА Новости Крым, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260422/novuyu-dorogu-postroyat-k-kurortam-evpatorii-1155423727.html
Новую дорогу построят к курортам Евпатории
В Крыму построят новую дорогу к курортам Евпаторийского региона. Как сообщил министр транспорта РК Арсений Козловский по итогам выездного совещания по развитию... РИА Новости Крым, 22.04.2026
новости крыма
евпатория
минтранс крыма
арсений козловский
дороги крыма
крым курортный
отдых в крыму
транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/16/1155424780_0:360:1920:1440_1920x0_80_0_0_81d820875ab02a97c8139bdba5cd0153.jpg
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/16/1155424780_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_8e8631b6ce92e1e1e2e90b315b7e196d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
13:48 22.04.2026
 
© Министр транспорта Республики Крым Арсений КозловскийРасширенное выездное совещание по развитию инфраструктуры в Евпатории
Расширенное выездное совещание по развитию инфраструктуры в Евпатории
© Министр транспорта Республики Крым Арсений Козловский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Крыму построят новую дорогу к курортам Евпаторийского региона. Как сообщил министр транспорта РК Арсений Козловский по итогам выездного совещания по развитию инфраструктуры в Евпатории, сроки строительства уже определены.

"Главная тема – начало строительства новой автомобильной дороги вдоль железнодорожных путей. Это позволит перераспределить транспортные потоки и обеспечить удобный подъезд к развивающимся микрорайонам", – сообщил министр.

И проинформировал, что участники детально разобрали вопросы переноса инженерных коммуникаций, чтобы работы шли без сбоев. Также обсудили вопросы по местам размещения парковочных зон и новых автобусных остановок.
Особое внимание – синхронизации графиков. Определены сроки начала и окончания строительства как самой дорожной инфраструктуры, так и объектов курорта "Золотые пески", подчеркнул глава ведомства.
Проект "Золотые пески России" выходит на этап строительства, ключевые инвесторы определены, информировал ранее генеральный директор нового курорта Вадим Волченко в эфире радио "Спутник в Крыму". Проект строительства и реконструкции автомобильной дороги для туристического комплекса "Золотые пески России" в Евпатории включен в госпрограмму "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" и должен быть реализован к 2029 году, информировал глава Крыма Сергей Аксенов.
Медиагруппа "Россия сегодня" и компания "Курорт "Золотые пески России" ранее подписали меморандум о сотрудничестве. Его цель – расширить сотрудничество в части информирования общественности о главных событиях в сфере туризма России и открыть новые перспективы и возможности для развития данной отрасли.
Федеральный проект "Курорт "Золотые пески России" реализуется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будет построен 21 отель в категориях от трех до пяти "звезд", а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и так далее. Объем инвестиций порядка 143 миллиардов рублей. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости КрымаЕвпаторияМинтранс КрымаАрсений КозловскийДороги КрымаКрым курортныйОтдых в КрымуТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:10Путин встретился с президентом Сейшел: о чем говорили лидеры
16:04ВТБ профинансировал строительство ЖК в Крыму на 11 млрд рублей
15:54Воздух будто опускается с небес: политолог из Японии поделился эмоциями от Крыма
15:46Жителю Керчи грозит 5 лет колонии за публичные призывы к экстремизму
15:40В Симферополе мужчина ударил ногой собаку – МВД проводит проверку
15:28В Анапе обновляют песок на пляжах
15:22Севастополь накроет штормовой ветер
15:15Режим ЧС ввели в Сызрани после массированной атаки
15:15Как носить Георгиевскую ленту и накажут ли за символ на сумке
15:02Строители набережной курорта "Золотые пески России" опережают график
14:52В ЕС одобрили кредит Украине на 90 миллиардов евро и новые санкции против России
14:49В Крыму подрядчик похитил из бюджета 8,5 млн при строительстве котельной
14:37Житель Ялты нашел сумку с деньгами и получил уголовное дело за кражу
14:24Словакия ожидает поставок нефти по "Дружбе" в четверг
14:19Новости СВО: армия России уничтожила более 1100 боевиков за сутки
14:03Не только "Большая тройка": как Зураб Церетели работал в Крыму
13:48Новую дорогу построят к курортам Евпатории
13:35Ситуация напряженная - Попова об оспе обезьян
13:30В Черном море уничтожен украинский безэкипажный катер
13:22Выплаты при рождении ребенка – как оформить в Крыму
Лента новостейМолния