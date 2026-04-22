Новости СВО: армия России уничтожила более 1100 боевиков за сутки

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. За минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ РИА Новости Крым, 22.04.2026

2026-04-22T14:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. За минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили 1120 украинских боевиков и десятки единиц техники. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение. Нанесла поражение формированиям штурмового полка ВСУ и шести бригадам теробороны в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и трех пограничных отрядов погранслужбы Украины. Противник потерял более 200 военнослужащих.Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю. Поразили формирования двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери Киева – до 200 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина "Казак", 16 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены также два склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике противника в Донецкой Народной Республике. Уничтожили до 135 военнослужащих, два склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Поразили формирования четырех механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов"* и четырех бригад нацгвардии в Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 320 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Войска "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Киев потерял до 230 солдат.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в Херсонской области. Уничтожены до 30 военнослужащих, три пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и станция радиоэлектронной борьбы.Вместе с тем, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 131 районе.Силы ПВО сбили управляемую авиационную бомбу, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 368 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Накануне армия России взяла под контроль еще два поселка в ДНР и Харьковской области. Во вторник начальник Генштаба ВС России проинформировал, что с начала года под контроль ВС РФ перешло 80 населенных пунктов и более 1700 квадратных километров территории. Наиболее активные боевые действия идут на Краснолиманском направлении, где штурмовые подразделения группировки продолжают освобождение Красного Лимана.*запрещенная в России террористическая организация

