Новая схема: аферисты шлют ссылки от имени членов поисковых отрядов
МВД: мошенники в канун Дня Победы начали обманывать россиян под видом поисковых отрядов
© РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Аферисты в преддверии Дня Победы придумали новую схему, в рамках которой представляются членами поисковых отрядов и отправляют потенциальным жертвам вредоносные ссылки. Об этом предупреждает полиция Кубани.
"Мошенники в преддверии 9 Мая стали выдавать себя за представителей поисковых отрядов, якобы нашедших сведения о пропавшем в годы Великой Отечественной войны родственнике", - сказано в сообщении.
Схема такая: мошенники от имени представителей поискового отряда, например, "Вахта памяти", шлют сообщения, в которых утверждают, что нашли данные о пропавшем в 1941–1945 годах родственнике, и просят перейти по ссылке, после — отправить код из смс.
"На самом деле ссылка ведет на фишинговый сайт, имитирующий архивный ресурс, где собирают персональные данные. А смс-код дает мошенникам доступ к аккаунту на портале "Госуслуг", - сказано в сообщении.
Только за минувшую неделю крымчане лишились около 45 миллионов рублей через мошеннические схемы. "Силовикам" на "безопасные счета" свои средства перевели 37 человек, сообщали ранее в республиканском МВД.
