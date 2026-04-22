Новая схема: аферисты шлют ссылки от имени членов поисковых отрядов

2026-04-22T10:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Аферисты в преддверии Дня Победы придумали новую схему, в рамках которой представляются членами поисковых отрядов и отправляют потенциальным жертвам вредоносные ссылки. Об этом предупреждает полиция Кубани.Схема такая: мошенники от имени представителей поискового отряда, например, "Вахта памяти", шлют сообщения, в которых утверждают, что нашли данные о пропавшем в 1941–1945 годах родственнике, и просят перейти по ссылке, после — отправить код из смс.Только за минувшую неделю крымчане лишились около 45 миллионов рублей через мошеннические схемы. "Силовикам" на "безопасные счета" свои средства перевели 37 человек, сообщали ранее в республиканском МВД.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

