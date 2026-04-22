Не только "Большая тройка": как Зураб Церетели работал в Крыму

Немногим людям дано жить широко и радостно. Не тосковать по прошлому, не видеть в мрачных тонах будущее. Сам Зураб Церетели считал, что ему просто повезло во... РИА Новости Крым, 22.04.2026

Немногим людям дано жить широко и радостно. Не тосковать по прошлому, не видеть в мрачных тонах будущее. Сам Зураб Церетели считал, что ему просто повезло во всех временах и географических точках встречать только хороших людей. Наверное, повезло и в том, что не приходилось менять себя в угоду кому-то. В советское время он не получил ни одной награды за портреты вождей. Ленинская премия ему была присуждена за оформление бассейна... Из его работ можно сложить полноценную географическую карту, потому что стоят они во многих странах. США, Великобритания, Япония, Беларусь, Испания, Франция, Уругвай, Бразилия, Израиль, Китай, Грузия – в этих и многих других государствах есть скульптуры, панно, мозаики и картины Церетели. Этим могут гордиться и разные регионы России. В том числе и наш полуостров. РИА Новости Крым вспоминает о следе, оставленном здесь мастером.По мотивам полуостроваГостиница "Ялта-Интурист" после ее открытия в 1978 году стала достопримечательностью Крыма. Местом, куда у обычного человека не было шансов попасть. Только для иностранцев и особо почетных гостей! Зураба Церетели пригласили поработать над декором ресторана "Мраморный". Задача была нелегкой. С одной стороны, гостиница, возведенная по советско-югославскому проекту, должна была восприниматься как последнее слово современной архитектуры. С другой, требовалась классика, но не тяжеловесная, так любимая общепитом – с тяжелыми колоннами и драпировками. С третьей, необходимо было как-то и Крым показать... Зурабу Церетели удалось все это привести "к общему знаменателю". Светлое современное помещение обрело элементы античности. Вход был оформлен панно с барельефом с танцовщицами. Лестница казалась будто выкованной из меди. А стены ресторана стали иллюстрациями к крымским легендам: на них появились Аю-Даг, Адалары, деревушки у подножия гор... Этот декор до нашего времени не сохранился, сам ресторан пережил несколько преображений, сейчас оформлен в эко-стиле. А вот огромное панно с танцующими жительницами Херсонеса на месте. Гостиница и сам ресторан в советское время стали съемочными площадками. Здесь были отсняты эпизоды фильмов "Пираты ХХ века", "Асса", "Через тернии к звездам", "Воры в законе". Кстати, крышу "Ялта-интурист" украшала гигантская древнерусская ладья – она была логотипом отеля. Создали ее автор проекта гостиничного комплекса академик Анатолий Полянский и Зураб Церетели.Церетели Зураб Константинович – советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог. Родился в 1934 г. в Тбилиси (Грузия). В 1958 году окончил живописный факультет Тбилисской академии художеств и поступил на работу в Институт истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии. В 1964 г. обучался во Франции. Автор более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно). Его работы находятся в Бразилии, Великобритании, Испании, Италии, США, Франции, Японии, Грузии, Белоруссии и других странах. С 1997 года – президент Российской академии художеств. Имеет государственные награды, грамоты, благодарности, медали и знаки отличия субъектов РФ.Титан в Партените На старых фотографиях начала 90-х годов прошлого века можно увидеть: если бы не Церетели – стоял бы в этом бассейне какой-нибудь символ советских достижений. Потому, что рядом – стекло и бетон, прямые углы и почти декоративная линия длинной лоджии, забранные единообразными переплетами окна. Очень трудно представить, как со всем этим может соседствовать один из обитателей античного Олимпа. И на тех же фотографиях ответ: да, может. Если стекло "смягчено" большими витражами. И виднеется сзади скульптуры здание с отделкой под "дикий камень". И сам бассейн – не обычная круглая или овальная чаша, а с невысокими каскадами. А сам титан Прометей, похитивший божественный огонь, не в центре – он будто бежит туда, поднимая факел. Фонтан "Прометей" находится на территории санатория "Крым" в Партените. Он не простой, а светомузыкальный. Создан в 1980 году. Для него Зураб Церетели изготовил небольшую модель, которая была затем пропорционально увеличена и выполнена из железобетона с покрытием из листовой меди. Фонтан сразу стал достопримечательностью курортного поселка, да и в наши дни люди приходят полюбоваться на него. Вечером, когда он работает, струи воды кажутся бликами огня в свете 280 разноцветных ламп. А факел в руках титана светится. И все это – под звездным крымским небом.Подарок в десять тонн Самая известная работа Зураба Церетели в Крыму – памятник "Большой тройке": главам государств, участвовавшим в Ялтинской конференции 1945 года. В феврале 2005 года в Генконсульство РФ в Симферополе поступило письмо от скульптора. Он писал, что дарит Крыму десятитонную скульптурную композицию, поскольку в этом году отмечается 60-летие Ялтинской конференции. Крымский парламент принял решение: установить подарок к 9 мая у Ливадийского дворца. Но не все обрадовались. Сначала на борьбу с еще не доставленным в Крым памятником поднялся меджлис* (организация, признанная в РФ экстремистской). По мнению его лидеров, само "присутствие" Сталина в композиции было недопустимым. На контекст события, которому была посвящена скульптура, "борцы" принципиально не обращали внимания. Чуть позже поддержали радикалов и представители общественных проукраинских организаций: вспомнили о "репрессиях украинцев". И тогдашняя крымская власть пошла на попятную. Как много раз делала до этого перед угрозами меджлиса "вывести людей на улицы". Зураб Церетели сообщил, что в таком случае памятник будет передан Волгограду. Лидер крымских коммунистов Леонид Грач инициировал заседание Ливадийского поссовета, где было решено установить памятник на территории поселка. Пообещал лично дозвониться до скульптора и попросить все-таки оставить "Большую тройку" в статусе крымского подарка. А затем начались споры о том, кто должен оплатить доставку скульптуры в Крым. Ялтинские власти потребовали, чтобы это сделал сам автор. На том и заглохли все инициативы по увековечиванию участников знаменитой конференции. Только после возвращения Крыма в Россию, в ноябре 2014 года, памятник "Большой тройке" добрался до Крыма. Нашлись и средства, и люди, которые смогли это организовать. И куда-то исчезли оппоненты, так активно протестовавшие в прошлом. Торжественно открыли памятник 5 февраля 2015 года. Там, где и было для него самое подходящее место, – у Ливадийского дворца, места принятия решений о судьбе послевоенного мира.Пожертвовал работу В мае прошлого года Зураб Церетели стал одним из тех, кто поддержал Крымский детский хоспис. Эта благотворительная организация не первый год оказывает помощь семьям, где живут тяжело больные дети: специальным питанием, медицинскими "расходниками". А еще организует выездную социально-психологическую помощь, обучает медперсонал, работающий с паллиативными детьми. Для сбора средств был организован первый онлайн-аукцион, для которого пожертвовали свои работы художники из разных уголков страны и звезды шоу-бизнеса. Было предоставлено для аукциона и произведение Зураба Церетели "Шелкография как искусство", созданное мастером в 2012 году.Факты о Зурабе Церетели – Во время учебы во Франции встречался с Пабло Пикассо и Марком Шагалом. – Первой мозаичной работой стала стела в Пицунде: она привлекла внимание гостившего в СССР мэтра этого жанра, мексиканского художника Давида Сикейроса. – Зураб Церетели был назначен главным художником Олимпиады-80 в Москве. – В мастерской Церетели побывали многие именитые гости СССР и России. Итальянский актер и певец Адриано Челентано получил в подарок эмаль-картину на библейскую тему. Президент США Джордж Буш выбрал незавершенную работу и пробыл в мастерской все время, что художнику понадобилось для ее окончания. – В 1979 г. две работы Зураба Константиновича были установлены в аэропорту Брокпорта (штат Нью-Йорк, США) в рамках проведения детских паралимпийских игр. Художник распорядился гонорар перевести на нужды больных детей. – Церетели дружил с Владимиром Высоцким. Его память он планировал увековечить не только в барельефе, но и картине "Гитара Высоцкого". Полотно погибло во время пожара в мастерской в 2009 г. Неизвестные бросили в окно бутылку с зажигательной смесью. – Церетели участвовал в воссоздании храма Христа Спасителя в Москве, по его проектам выполнены центральные люстры, кресты и врата храма. – В провинции Гасконь во Франции стоит памятник "Три мушкетера" работы Зураба Церетели. В бронзе увековечены четыре героя знаменитого фильма, которых сыграли актеры Старыгин, Боярский, Смехов и Смирнитский.* Организация, признанная в РФ экстремистской.

Наталья Дремова

