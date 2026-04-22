На воре и шапка горит: Лавров о реакции ФРГ на сведения о заводах дронов - РИА Новости Крым, 22.04.2026
На воре и шапка горит: Лавров о реакции ФРГ на сведения о заводах дронов
17:42 22.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Реакция властей Германии на публикацию Министерством обороны РФ адресов производителей беспилотников для Украины показала, что "на воре и шапка горит". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.
"Значит, на немцах шапка сгорела. Они, значит, понимают, что делают нечто, что принесет не очень хорошие новости для них самих", - сказал Лавров.
Он добавил, что выводы, которые Россия сделала из этого, широко обсуждались политологами.
"Эти дискуссии отражают то, что находится в планах российского руководства", - отметил глава МИД РФ.
В апреле Минобороны РФ опубликовало названия и адреса филиалов украинских предприятий в Европе, где производят беспилотники для ударов по России и комплектующие для БПЛА. Согласно документу, немецкая компания 3w Professional находится в немецком городе Ханау на Лизе-Мейтнер-штрассе и производит поршневые двигатели мощностью 30 лошадиных сил.
После этой публикации МИД Германии вызвал российского посла в Берлине Сергея Нечаева и выразил ему протест. Дипведомство ФРГ, в частности, назвало опубликование адресов предприятий "прямой угрозой России в адрес Германии".
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал опубликованный Минобороны РФ список реестром потенциальных законных целей для российской армии.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Голос разума: для чего Россия опубликовала список заводов БПЛА в Европе
Британия передаст Украине рекордные 120 тысяч БПЛА
Шумиха от оплеухи: эксперт об угрозах Британии Путину из-за российских подлодок
 
18:40Сбрасывали отходы в море под Алуштой: фирма оштрафована на 9 миллионов
18:17Готовили взрыв на рынке: боевики ИГ* получили 51 год колонии на троих
18:02Майские праздники в Крыму: сколько туристов ждать и куда они поедут
17:42На воре и шапка горит: Лавров о реакции ФРГ на сведения о заводах дронов
17:29Виды Крыма: один из первых фотопейзажистов России жил в Алупке
17:13Когда завершат строительство новой трассы из Симферополя в Ялту
17:04В Севастополе отремонтируют более 70 кровель МКД в этом году
16:49Крым движется к лучшему будущему – признание журналиста из Эквадора
16:38Работают днем и ночью: в минтрансе Крыма рассказали о ремонте "горбатого" моста
16:25Руководившему ракетными атаками на Крым командиру ВСУ дали пожизненное
16:21Конфликт на Ближнем Востоке подхлестнул спрос на российский газ
16:10Путин встретился с президентом Сейшел: о чем говорили лидеры
16:04ВТБ профинансировал строительство ЖК в Крыму на 11 млрд рублей
15:54Воздух будто опускается с небес: политолог из Японии поделился эмоциями от Крыма
15:46Жителю Керчи грозит 5 лет колонии за публичные призывы к экстремизму
15:40В Симферополе мужчина ударил ногой собаку – МВД проводит проверку
15:28В Анапе обновляют песок на пляжах
15:22Севастополь накроет штормовой ветер
15:15Режим ЧС ввели в Сызрани после массированной атаки
15:15Как носить Георгиевскую ленту и накажут ли за символ на сумке
Лента новостейМолния