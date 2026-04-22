На воре и шапка горит: Лавров о реакции ФРГ на сведения о заводах дронов - РИА Новости Крым, 22.04.2026

Реакция властей Германии на публикацию Министерством обороны РФ адресов производителей беспилотников для Украины показала, что "на воре и шапка горит". Об этом... РИА Новости Крым, 22.04.2026

2026-04-22T17:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Реакция властей Германии на публикацию Министерством обороны РФ адресов производителей беспилотников для Украины показала, что "на воре и шапка горит". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.Он добавил, что выводы, которые Россия сделала из этого, широко обсуждались политологами.В апреле Минобороны РФ опубликовало названия и адреса филиалов украинских предприятий в Европе, где производят беспилотники для ударов по России и комплектующие для БПЛА. Согласно документу, немецкая компания 3w Professional находится в немецком городе Ханау на Лизе-Мейтнер-штрассе и производит поршневые двигатели мощностью 30 лошадиных сил.После этой публикации МИД Германии вызвал российского посла в Берлине Сергея Нечаева и выразил ему протест. Дипведомство ФРГ, в частности, назвало опубликование адресов предприятий "прямой угрозой России в адрес Германии".Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал опубликованный Минобороны РФ список реестром потенциальных законных целей для российской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Голос разума: для чего Россия опубликовала список заводов БПЛА в Европе Британия передаст Украине рекордные 120 тысяч БПЛА Шумиха от оплеухи: эксперт об угрозах Британии Путину из-за российских подлодок

