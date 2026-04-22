На Кубани ребенок устроил смертельное ДТП на питбайке – ответит отец - РИА Новости Крым, 22.04.2026
На Кубани ребенок устроил смертельное ДТП на питбайке – ответит отец
На Кубани ребенок устроил смертельное ДТП на питбайке – ответит отец - РИА Новости Крым, 22.04.2026
На Кубани ребенок устроил смертельное ДТП на питбайке – ответит отец
Житель Кубани пойдет на исправительные работы за передачу питбайка своему 12-летнему сыну, управляя которым подросток совершил смертельное ДТП. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 22.04.2026
2026-04-22T12:27
2026-04-22T12:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Житель Кубани пойдет на исправительные работы за передачу питбайка своему 12-летнему сыну, управляя которым подросток совершил смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба полиции Краснодарского края.По данным правоохранителей, мужчина купил питбайк и передал в пользование не имевшему прав сыну, который вместе с 15-летним товарищем на пассажирском сидении выехал на перекресток под запрещающий сигнал светофора.Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Судом мужичине назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства. Питбайк конфискован.
краснодарский край, новости, мототранспорт, происшествия, дтп
На Кубани ребенок устроил смертельное ДТП на питбайке – ответит отец

На Кубани за смертельное ДТП 12-летнего сына ответит его отец

12:27 22.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Житель Кубани пойдет на исправительные работы за передачу питбайка своему 12-летнему сыну, управляя которым подросток совершил смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба полиции Краснодарского края.
По данным правоохранителей, мужчина купил питбайк и передал в пользование не имевшему прав сыну, который вместе с 15-летним товарищем на пассажирском сидении выехал на перекресток под запрещающий сигнал светофора.
"В результате по его вине произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором несовершеннолетний водитель питбайка получил телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью, а пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи", – констатировали в полиции.
Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Судом мужичине назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства. Питбайк конфискован.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Супернезаметный и супербыстрый: правила безопасной езды на мототранспорте
Летел без прав: 15-летний крымчанин на питбайке врезался в забор
Электробайк сбил 13-летнего подростка на "зебре" в Севастополе
 
13:04Более 30 лет был во главе православных Крыма: жизнь и дела митрополита Лазаря
12:54Удары по Сызрани нанесли не менее 11 беспилотников – произошла детонация
12:42Крымчан ждет короткая рабочая неделя
12:33В Краснодаре перевернулся автобус с пассажирами
12:27На Кубани ребенок устроил смертельное ДТП на питбайке – ответит отец
12:14Почему ВСУ усилили удары по Крыму и приграничью РФ – мнение
12:01Тело младенца с ножевыми ранениями нашли в Подмосковье
11:568 тысяч площадок: Георгиевские ленты раздадут в России и десятках стран
11:45На Крым обрушится холодный штормовой ветер
11:37Политик из Македонии: развитие Крыма можно оценить с первого взгляда
11:28Медиагруппа "Россия сегодня" дала старт акции "Георгиевская ленточка"
11:15Крым закалился: Аксенов о влиянии санкций на экономику республики
11:08В селе под Алуштой обновили систему водоотведения
10:55Южнобережная Алупка осталась без света
10:47В Феодосии до позднего вечера будет слышна стрельба
10:42Станет ли новый премьер Болгарии вторым Орбаном
10:28Аксенов встретился в Крыму с журналистами из Европы, Азии и Африки
10:22Женщина и ребенок погибли под завалами жилого дома в Сызрани
10:15Новая схема: аферисты шлют ссылки от имени членов поисковых отрядов
10:02Замдиректора парка "Патриот" арестован по делу о взятке в 18 миллионов рублей
Лента новостейМолния