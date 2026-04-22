https://crimea.ria.ru/20260422/na-kubani-rebenok-ustroil-smertelnoe-dtp-na-pitbayke--otvetit-otets-1155419563.html
На Кубани ребенок устроил смертельное ДТП на питбайке – ответит отец
2026-04-22T12:27
краснодарский край
новости
мототранспорт
происшествия
дтп
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0f/1128192468_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4ebf0b535f15bb4a3f2117abe3f8a74d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Житель Кубани пойдет на исправительные работы за передачу питбайка своему 12-летнему сыну, управляя которым подросток совершил смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба полиции Краснодарского края.По данным правоохранителей, мужчина купил питбайк и передал в пользование не имевшему прав сыну, который вместе с 15-летним товарищем на пассажирском сидении выехал на перекресток под запрещающий сигнал светофора.Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Судом мужичине назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства. Питбайк конфискован.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0f/1128192468_75:0:1280:904_1920x0_80_0_0_46febf892fc8786a11c174ebb7c1d718.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
На Кубани за смертельное ДТП 12-летнего сына ответит его отец
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Житель Кубани пойдет на исправительные работы за передачу питбайка своему 12-летнему сыну, управляя которым подросток совершил смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба полиции Краснодарского края.
По данным правоохранителей, мужчина купил питбайк и передал в пользование не имевшему прав сыну, который вместе с 15-летним товарищем на пассажирском сидении выехал на перекресток под запрещающий сигнал светофора.
"В результате по его вине произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором несовершеннолетний водитель питбайка получил телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью, а пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи", – констатировали в полиции.
Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Судом мужичине назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства. Питбайк конфискован.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
