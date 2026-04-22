https://crimea.ria.ru/20260422/na-kubani-rebenok-ustroil-smertelnoe-dtp-na-pitbayke--otvetit-otets-1155419563.html

На Кубани ребенок устроил смертельное ДТП на питбайке – ответит отец

Житель Кубани пойдет на исправительные работы за передачу питбайка своему 12-летнему сыну, управляя которым подросток совершил смертельное ДТП.

краснодарский край

новости

мототранспорт

происшествия

дтп

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0f/1128192468_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4ebf0b535f15bb4a3f2117abe3f8a74d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Житель Кубани пойдет на исправительные работы за передачу питбайка своему 12-летнему сыну, управляя которым подросток совершил смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба полиции Краснодарского края.По данным правоохранителей, мужчина купил питбайк и передал в пользование не имевшему прав сыну, который вместе с 15-летним товарищем на пассажирском сидении выехал на перекресток под запрещающий сигнал светофора.Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Судом мужичине назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства. Питбайк конфискован.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Супернезаметный и супербыстрый: правила безопасной езды на мототранспортеЛетел без прав: 15-летний крымчанин на питбайке врезался в заборЭлектробайк сбил 13-летнего подростка на "зебре" в Севастополе

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

