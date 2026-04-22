https://crimea.ria.ru/20260422/na-krym-obrushitsya-kholodnyy-shtormovoy-veter-1155417757.html
На Крым обрушится холодный штормовой ветер
Усиление ветра до штормовых значений ожидается в Крыму 23 и 24 апреля – объявлено экстренное предупреждение. Об этом предупреждает Главное управление МЧС России РИА Новости Крым, 22.04.2026
новости крыма
крым
погода в крыму
крымская погода
гу мчс рф по республике крым
прогноз
экстренное предупреждение
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/17/1145170111_0:263:925:784_1920x0_80_0_0_95b079806188922c6a3a5ebee4e03438.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Усиление ветра до штормовых значений ожидается в Крыму 23 и 24 апреля – объявлено экстренное предупреждение. Об этом предупреждает Главное управление МЧС России по региону.При таких неблагоприятных погодных условиях важно соблюдать меры безопасности, напомнили в МЧС.Так, нельзя разводить открытый огонь, когда ветровая нагрузка превышает 10 метров в секунду. В ветреную погоду не стоит выбрасывать непотушенные сигареты. Кроме того, не лишним будет держать под рукой средства первичного пожаротушения, а при обнаружении дыма или огня следует без промедления набирать 101 или 112, добавили в пресс-службе.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/17/1145170111_0:95:925:790_1920x0_80_0_0_e8db1ec2447a33cad084848e52d04c5b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Крыму из-за холодного штормового ветра объявлено экстренное предупреждение
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Усиление ветра до штормовых значений ожидается в Крыму 23 и 24 апреля – объявлено экстренное предупреждение. Об этом предупреждает Главное управление МЧС России по региону.
"Днем 23 апреля и ночью 24 апреля в Крыму ожидаются усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с", – говорится в сообщении
При таких неблагоприятных погодных условиях важно соблюдать меры безопасности, напомнили в МЧС.
Так, нельзя разводить открытый огонь, когда ветровая нагрузка превышает 10 метров в секунду. В ветреную погоду не стоит выбрасывать непотушенные сигареты. Кроме того, не лишним будет держать под рукой средства первичного пожаротушения, а при обнаружении дыма или огня следует без промедления набирать 101 или 112, добавили в пресс-службе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: