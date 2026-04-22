На Крым обрушится холодный штормовой ветер - РИА Новости Крым, 22.04.2026
На Крым обрушится холодный штормовой ветер
11:45 22.04.2026 (обновлено: 11:58 22.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Усиление ветра до штормовых значений ожидается в Крыму 23 и 24 апреля – объявлено экстренное предупреждение. Об этом предупреждает Главное управление МЧС России по региону.

"Днем 23 апреля и ночью 24 апреля в Крыму ожидаются усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с", – говорится в сообщении

При таких неблагоприятных погодных условиях важно соблюдать меры безопасности, напомнили в МЧС.
Так, нельзя разводить открытый огонь, когда ветровая нагрузка превышает 10 метров в секунду. В ветреную погоду не стоит выбрасывать непотушенные сигареты. Кроме того, не лишним будет держать под рукой средства первичного пожаротушения, а при обнаружении дыма или огня следует без промедления набирать 101 или 112, добавили в пресс-службе.
