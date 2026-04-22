Медиагруппа "Россия сегодня" дала старт акции "Георгиевская ленточка"

Медиагруппа "Россия сегодня" дала старт акции "Георгиевская ленточка" - РИА Новости Крым, 22.04.2026

Медиагруппа "Россия сегодня" дала старт акции "Георгиевская ленточка"

Георгиевская ленточка стала народной традицией и символом мужества и является нравственной точкой опоры для россиян и всех тех, кто хранит подлинную... РИА Новости Крым, 22.04.2026

2026-04-22T11:28

2026-04-22T11:28

2026-04-22T11:28

международная медиагруппа "россия сегодня"

дмитрий киселев

день победы

9 мая

акция "георгиевская ленточка"

история

память

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Георгиевская ленточка стала народной традицией и символом мужества и является нравственной точкой опоры для россиян и всех тех, кто хранит подлинную историческую память, даже несмотря на запреты на Украине и в ряде других стран. Об этом заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня", посвященной официальному старту в РФ акции "Георгиевская ленточка".Он подчеркнул, что за более чем два десятилетия акция "Георгиевская ленточка" стала народной традицией, однако прямо сейчас есть и те, кому приходится страдать за подлинную память и ее символ.Он напомнил, что акция "Георгиевская ленточка" зародилась в 2005 году как продолжение проекта по сохранению архива Совинформбюро, преемником которого является Международная медиагруппа "Россия сегодня". В этом году отмечается 85-летние Совинформбюро и 81-ая годовщина Великой Победы для "России сегодня" окрашена еще и эти юбилеем. В этой связи медиагруппа создала и представила премьеру ролика "Ожившая фотохроника", который сложен "ожившими" историческими фотографиями из архива Совинформбюро. Ролик демонстрируется в Музее Победы.Раздача первых Георгиевских лент стартует в среду у здания медиагруппы "Россия Сегодня" на Зубовском бульваре, 4 в Москве. Далее ленты будут распространять по всей стране и за рубежом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маргарита Симоньян назвала связь между Пасхой и Днем ПобедыВ Молдавии хотят оштрафовать за ношение георгиевской ленты сотни человекВ новых регионах России появились "Волонтеры Победы"

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная медиагруппа "россия сегодня", дмитрий киселев, день победы, 9 мая, акция "георгиевская ленточка", история, память, новости