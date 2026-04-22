https://crimea.ria.ru/20260422/mediagruppa-rossiya-segodnya-dala-start-aktsii-georgievskaya-lentochka-1155416688.html
Медиагруппа "Россия сегодня" дала старт акции "Георгиевская ленточка"
Георгиевская ленточка стала народной традицией и символом мужества и является нравственной точкой опоры для россиян и всех тех, кто хранит подлинную... РИА Новости Крым, 22.04.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1c/1139938322_324:0:2744:1361_1920x0_80_0_0_e1fe7123ea9a5bdd998f1603f264c030.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1c/1139938322_619:0:2437:1364_1920x0_80_0_0_625e06095b313f062057a19689fc33d1.jpg
Георгиевская ленточка стала народной традицией и символом мужества – Киселев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Георгиевская ленточка стала народной традицией и символом мужества и является нравственной точкой опоры для россиян и всех тех, кто хранит подлинную историческую память, даже несмотря на запреты на Украине и в ряде других стран. Об этом заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня", посвященной официальному старту в РФ акции "Георгиевская ленточка".
"Слоган этой акции "Я помню, я горжусь". Я помню о Великой Отечественной войне, о тяжелейших временах, которые пережили наши родители, деды, прадеды. И это не просто слова, а это определенный нравственный выбор, который делает нас сегодня сильнее и является, собственно, такой нравственной точкой опоры", – сказал Киселев.
Он подчеркнул, что за более чем два десятилетия акция "Георгиевская ленточка" стала народной традицией, однако прямо сейчас есть и те, кому приходится страдать за подлинную память и ее символ.
"Кому-то это запрещается, с кого-то срывают, кого-то за это избивают. На Украине прежде всего и, так сказать, в некоторых странах тоже…Так что, Георгиевская ленточка — это и символ такого современного мужества. Тем более, бойцы, наши сегодняшние защитники, которые находятся в деле на СВО, тоже с гордостью носят Георгиевскую ленточку и не только в дни акции, но просто круглогодично. Она вселяет в них веру в Победу и тоже является такой важной точкой опоры", – констатировал глава медиагруппы.
Он напомнил, что акция "Георгиевская ленточка" зародилась в 2005 году как продолжение проекта по сохранению архива Совинформбюро, преемником которого является Международная медиагруппа "Россия сегодня". В этом году отмечается 85-летние Совинформбюро и 81-ая годовщина Великой Победы для "России сегодня" окрашена еще и эти юбилеем. В этой связи медиагруппа создала и представила премьеру ролика "Ожившая фотохроника", который сложен "ожившими" историческими фотографиями из архива Совинформбюро. Ролик демонстрируется в Музее Победы.
Раздача первых Георгиевских лент стартует в среду у здания медиагруппы "Россия Сегодня" на Зубовском бульваре, 4 в Москве. Далее ленты будут распространять по всей стране и за рубежом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
