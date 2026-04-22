Майские праздники в Крыму: сколько туристов ждать и куда они поедут

Майские праздники в Крыму: сколько туристов ждать и куда они поедут - РИА Новости Крым, 22.04.2026

Майские праздники в Крыму: сколько туристов ждать и куда они поедут

Крымские отели в майские праздники примут до 15% больше туристов по сравнению с прошлым годом. При этом популярнее всего у россиян в мае экологические... РИА Новости Крым, 22.04.2026

2026-04-22T18:02

2026-04-22T18:02

2026-04-22T18:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крымские отели в майские праздники примут до 15% больше туристов по сравнению с прошлым годом. При этом популярнее всего у россиян в мае экологические направления. Об этом, а также о средней стоимости проживания в крымских средствах размещения РИА Новости Крым рассказали эксперты отрасли.Выбор туристов и цены"Крым находится в росте в целом по году и по сезону. Майские праздники тоже это показывают, демонстрируют положительную динамику на уровне плюс 13-15% год к году. То же со среднегодовым показателем", – говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.В абсолютных цифрах, по мнению эксперта, полуостров может ожидать на майские праздники несколько сот тысяч туристов. При этом, основная волна прибытия приходится на 30 апреля, а средняя продолжительность отдыха – четыре ночи.По данным АТОР, рост цен в Крыму составил около 9% по сравнению с прошлым годом, но этот показатель сдержанный, в том числе в сравнении с другими регионами.Кто и зачем едет в КрымПри этом, по его словам, тенденция роста популярности Крыма сохранится и после майских праздников: примерный рост на грядущее лето оценивается не ниже 13%. Сами крымские отельеры также отмечают рост летних бронирований: уже сейчас в ряде средств размещения количество номеров на выбор в летний период ограничено. На майские праздники, по данным местных экспертов отрасли, по ряду средств размещения ожидается хороший рост, и в первую очередь речь идет об эко-отдыхе.При этом городские отели без СПА-услуг, по ее данным, стабильно сохраняют показатели прошлого года. Традиционно чаще всего россияне выбирают Южный берег Крыма, но и западный постепенно начинает приобретать все большую популярность.С начала года Крым уже посетили 564 тысячи туристов, к началу высокого сезона в регионе будут работать 1112 средств размещения, сообщал на прошлой неделе председатель правительства республики Юрий Гоцанюк. При этом туристы начинают все чаще выбирать для отдыха села и малые города на востоке и западе Крыма, констатировала ранее эксперт в области туризма Людмила Бабий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вернул себе народное звание туристического центра – ЗахароваКрым и Ростовская область расширят сотрудничество в сфере туризмаОтдых с питомцами в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, отдых в крыму, майские праздники, сергей ромашкин, наталия стамбульникова, крым, новости крыма