Машина пробила ограждение и упала в Обводный канал в Петербурге - РИА Новости Крым, 22.04.2026
Машина пробила ограждение и упала в Обводный канал в Петербурге
Машина пробила ограждение и упала в Обводный канал в Петербурге
Машина пробила ограждение и упала в Обводный канал в Петербурге – пострадали два человека, их госпитализировали, сообщили в городском МЧС. РИА Новости Крым, 22.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Машина пробила ограждение и упала в Обводный канал в Петербурге – пострадали два человека, их госпитализировали, сообщили в городском МЧС.
"22 апреля в 05:53 поступило сообщение: Адмиралтейский район, Лермонтовский проспект, дом 54. Легковой автомобиль пробил ограждение и упал в Обводный канал. В результате происшествия пострадали двое мужчин, госпитализированы в лечебное учреждение", – сказано в сообщении.
Авто при помощи автокрана из воды извлекла поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга. К ликвидации происшествия привлекались от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.
Ранее в Ростовской области произошло смертельное ДТП – 25-летняя водитель не справилась с управлением, ее машина упала с моста в реку.
