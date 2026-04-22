Крымчан ждет короткая рабочая неделя
В России предстоящая рабочая неделя будет сокращенной, она продлится с 27 по 30 апреля включительно.
2026-04-22T12:42
новости
майские праздники
новости крыма
россия
выходной в крыму
производственный календарь
1 мая
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В России предстоящая рабочая неделя будет сокращенной, она продлится с 27 по 30 апреля включительно.Согласно производственному календарю, завершающая рабочая неделя апреля продлится всего четыре дня в связи с тем, что 1 Мая, День весны и труда, в этом году страна отметит в пятницу. Следовательно, этот день станет выходным нерабочим.Ранее четырехдневная рабочая неделя также была в конце февраля.В 2026 году при стандартной пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих дней и 118 дней отдыха – выходных и праздников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шестидневная рабочая неделя в России – что говорят в ГосдумеКогда выгоднее всего брать отпуск – простая инструкцияПочему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертов
новости, майские праздники, новости крыма, россия, выходной в крыму, производственный календарь, 1 мая, крым, инфографика
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В России предстоящая рабочая неделя будет сокращенной, она продлится с 27 по 30 апреля включительно.
Согласно производственному календарю, завершающая рабочая неделя апреля продлится всего четыре дня в связи с тем, что 1 Мая, День весны и труда, в этом году страна отметит в пятницу. Следовательно, этот день станет выходным нерабочим.
Производственный календарь на май 2026 годаПроизводственный календарь на май 2026 года
Ранее четырехдневная рабочая неделя также была в конце февраля.
В 2026 году при стандартной пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих дней и 118 дней отдыха – выходных и праздников.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шестидневная рабочая неделя в России – что говорят в Госдуме
Когда выгоднее всего брать отпуск – простая инструкция
Почему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертов
 
13:04Более 30 лет был во главе православных Крыма: жизнь и дела митрополита Лазаря
12:54Удары по Сызрани нанесли не менее 11 беспилотников – произошла детонация
12:42Крымчан ждет короткая рабочая неделя
12:33В Краснодаре перевернулся автобус с пассажирами
12:27На Кубани ребенок устроил смертельное ДТП на питбайке – ответит отец
12:14Почему ВСУ усилили удары по Крыму и приграничью РФ – мнение
12:01Тело младенца с ножевыми ранениями нашли в Подмосковье
11:568 тысяч площадок: Георгиевские ленты раздадут в России и десятках стран
11:45На Крым обрушится холодный штормовой ветер
11:37Политик из Македонии: развитие Крыма можно оценить с первого взгляда
11:28Медиагруппа "Россия сегодня" дала старт акции "Георгиевская ленточка"
11:15Крым закалился: Аксенов о влиянии санкций на экономику республики
11:08В селе под Алуштой обновили систему водоотведения
10:55Южнобережная Алупка осталась без света
10:47В Феодосии до позднего вечера будет слышна стрельба
10:42Станет ли новый премьер Болгарии вторым Орбаном
10:28Аксенов встретился в Крыму с журналистами из Европы, Азии и Африки
10:22Женщина и ребенок погибли под завалами жилого дома в Сызрани
10:15Новая схема: аферисты шлют ссылки от имени членов поисковых отрядов
10:02Замдиректора парка "Патриот" арестован по делу о взятке в 18 миллионов рублей
Лента новостейМолния