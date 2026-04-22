https://crimea.ria.ru/20260422/krym-zakalilsya-aksenov-o-vliyanii-sanktsiy-na-ekonomiku-respubliki-1155414272.html

Крым закалился: Аксенов о влиянии санкций на экономику республики

Снятие санкций позволило бы Крыму существенно нарастить свою экономику, но даже если этого не произойдет, регион будет и дальше поступательно развиваться. Об... РИА Новости Крым, 22.04.2026

сергей аксенов

крым

новости крыма

экономика

санкции

крым под санкциями

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/16/1155414155_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_a3c3d3ddd9f02a888d48e087e3e8991b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Снятие санкций позволило бы Крыму существенно нарастить свою экономику, но даже если этого не произойдет, регион будет и дальше поступательно развиваться. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на встрече с иностранными журналистами и политиками в Симферополе.В Крым с визитом прибыла группа журналистов и политиков и разных стран мира – Китая, Японии, Малайзии, Турции, Северной Македонии, Эквадора, Никарагуа, Конго, Эфиопии. Гости в среду встретились с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Также они планируют посетить Соборную мечеть в Симферополе, Ливадийский дворец в Ялте, арт-кластер "Таврида" в Судаке, музейный комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе и другие знаковые объекты полуострова.Как отметил Аксенов, отвечая на вопрос иностранного журналиста о влиянии санкций на экономику республики, Крым всегда находился под внешним давлением, но привык твердо отстаивать свои права, поэтому не обращал внимания на эти ограничения.Он также выразил уверенность, что после завершения специальной военной операции и налаживания мирной жизни Крым наладит торгово-экономические, туристические и гуманитарные связи со многими странами мира, в том числе на Африканском континенте."В части туризма, поставок сельхозпродукции и промышленных товаров Африка очень привлекательна. Перспектива есть, мы это видим. Когда настанет мирная жизнь и наладится логистика и взаимодействие, Крым будет рад, если отношения со странами Африки, в том числе экономические, выйдут на новый уровень", – подчеркнул Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

