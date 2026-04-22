Крым движется к лучшему будущему – признание журналиста из Эквадора - РИА Новости Крым, 22.04.2026
Крым движется к лучшему будущему – признание журналиста из Эквадора
16:49 22.04.2026 (обновлено: 17:51 22.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. События Крымской весны стали точкой невозврата, сейчас Крым активно развивается и движется вперед в гармонии между всеми народами, населяющими этот регион. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал журналист из Эквадора Валькер Вискарра, приехавший на полуостров в составе группы иностранных журналистов, политиков и экспертов.
В Крым с трехдневным визитом прибыла группа журналистов и политиков из разных стран мира – Китая, Японии, Малайзии, Турции, Северной Македонии, Эквадора, Никарагуа, Конго, Эфиопии. Их поездка на полуостров проходит в рамках проекта "Иностранные журналисты за Россию". Гости в среду встретились с главой Крыма Сергеем Аксеновым, посетили Соборную мечеть в Симферополе и Ливадийский дворец в Ялте. Перед визитом в Крым иностранные журналисты и политики побывали и в Донбассе.

"Я думаю, что 2014 год был точкой невозврата. Произошедшее стало сменой исторического этапа. И я вижу, что крымчане с самыми лучшими намерениями решили двигаться вперед, и они движутся вперед к лучшему будущему в гармонии между разными национальностями", - сказал Вискарра.

По словам гостя из Эквадора, в Крыму его поразила красивая природа. Также он отметил, что ситуация на полуострове спокойная, и люди здесь живут обычной жизнью.
"Вижу, что люди здесь живут нормальной, обычной жизнью. Это во многом напоминает мне мою страну. И мне очень нравится свет Крыма, который здесь ощущается", – добавил он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". 18 марта в Крыму и Севастополе отмечается День воссоединения с Россией.
