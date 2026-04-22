Крым движется к лучшему будущему – признание журналиста из Эквадора

Крым движется к лучшему будущему – признание журналиста из Эквадора - РИА Новости Крым, 22.04.2026

Крым движется к лучшему будущему – признание журналиста из Эквадора

События Крымской весны стали точкой невозврата, сейчас Крым активно развивается и движется вперед в гармонии между всеми народами, населяющими этот регион. Об... РИА Новости Крым, 22.04.2026

2026-04-22T16:49

2026-04-22T16:49

2026-04-22T17:51

крым

новости крыма

иностранные делегации в крыму

эквадор

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. События Крымской весны стали точкой невозврата, сейчас Крым активно развивается и движется вперед в гармонии между всеми народами, населяющими этот регион. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал журналист из Эквадора Валькер Вискарра, приехавший на полуостров в составе группы иностранных журналистов, политиков и экспертов.В Крым с трехдневным визитом прибыла группа журналистов и политиков из разных стран мира – Китая, Японии, Малайзии, Турции, Северной Македонии, Эквадора, Никарагуа, Конго, Эфиопии. Их поездка на полуостров проходит в рамках проекта "Иностранные журналисты за Россию". Гости в среду встретились с главой Крыма Сергеем Аксеновым, посетили Соборную мечеть в Симферополе и Ливадийский дворец в Ялте. Перед визитом в Крым иностранные журналисты и политики побывали и в Донбассе.По словам гостя из Эквадора, в Крыму его поразила красивая природа. Также он отметил, что ситуация на полуострове спокойная, и люди здесь живут обычной жизнью.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". 18 марта в Крыму и Севастополе отмечается День воссоединения с Россией.

крым

эквадор

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, иностранные делегации в крыму, эквадор