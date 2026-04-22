Конфликт на Ближнем Востоке подхлестнул спрос на российский газ - РИА Новости Крым, 22.04.2026

Российский сжиженный природный газ востребован на мировом рынке из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил зампредседателя правительства РФ Александр Новак. РИА Новости Крым, 22.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Российский сжиженный природный газ востребован на мировом рынке из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил зампредседателя правительства РФ Александр Новак.По словам Новака, в рамках ряда проектов поставки российского газа идут различным покупателям. Это коммерческие вопросы, и отечественные компании самостоятельно определяют, куда поставлять СПГ, основываясь на принципах долгосрочных партнерских взаимоотношений, отметил он.Замглавы правительства уточнил, что Турция не обращалась за поставками российского сжиженного газа, при этом у Москвы есть возможности передачи дополнительных объемов по трубопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток".Ранее президент России Владимир Путин, характеризуя ситуацию роста цен на российские энергоносители вследствие обострения на Ближнем Востоке, подчеркивал, что государству и бизнесу важно не "проесть" эти дополнительные доходы.Российский лидер призвал в данной ситуации сохранять благоразумие, поскольку если сегодня рынки качнулись в одну сторону, завтра они могут измениться в другую.

