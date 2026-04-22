Когда завершат строительство новой трассы из Симферополя в Ялту

Строительство новой дороги Симферополь – Ялта идет с опережением графика, участок от поселка Перевальное в сторону Алушты готов на 80%.

2026-04-22T17:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Строительство новой дороги Симферополь – Ялта идет с опережением графика, участок от поселка Перевальное в сторону Алушты готов на 80%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр транспорта Республики Крым Арсений Козловский.На участке от Алушты до Ялты работы ведет "Центрдорстрой". Сейчас активное строительство идет от Алушты до Международного детского центра "Артек", продолжил Козловский.Этот участок планируют сдать не позднее июля, чтобы обеспечить свободное передвижение транспорта во время высокого курортного сезона, добавил он. Работы на отрезке от детского центра "Артек" до Ялты планируют полностью завершить в 2027 году.Полный эфир с министром транспорта Крыма Арсением Козловским выйдет на радио "Спутник в Крыму" 23 апреля в 9.00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит полмиллиарда на строительство дороги Симферополь – ЯлтаКак идет строительство дороги от "Тавриды" до СудакаНачат ремонт федеральной магистрали из Крыма в Херсонскую область

