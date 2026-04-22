Когда завершат строительство новой трассы из Симферополя в Ялту - РИА Новости Крым, 22.04.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Когда завершат строительство новой трассы из Симферополя в Ялту
17:13 22.04.2026 (обновлено: 17:24 22.04.2026)
 
© Канал пресс-секретаря АО "ВАД" строительного управления по Республике КрымСтроительство и реконструкция автомобильной дороги на участке Перевальное – Алушта
Строительство и реконструкция автомобильной дороги на участке Перевальное – Алушта
© Канал пресс-секретаря АО "ВАД" строительного управления по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Строительство новой дороги Симферополь – Ялта идет с опережением графика, участок от поселка Перевальное в сторону Алушты готов на 80%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр транспорта Республики Крым Арсений Козловский.
"Участок трассы от Перевального в сторону Ялты — это продолжение трассы "Таврида". Работы по расчистке, расширению с левой стороны от Перевального в сторону Алушты сейчас ведет группа компаний "ВАД". Дальше идет обход Алушты, который у нас уже готов где-то на 80—83%. В этом году мы его планируем запустить – где-то в районе начала октября, потому что идем с опережением графиков", - проинформировал министр о ходе работ.
На участке от Алушты до Ялты работы ведет "Центрдорстрой". Сейчас активное строительство идет от Алушты до Международного детского центра "Артек", продолжил Козловский.
"Осталось три захватки, где у нас идет заужение и реверсивное движение. А так, в основной своей части, мы уже дорогу эту подготовили. Провели большой комплекс работ, это и перенос коммуникаций, и замена дорожного полотна, строительство новых тротуаров, строительство и реконструкция подпорных стен, замена троллейбусной сети", - перечислил профильный министр.
Этот участок планируют сдать не позднее июля, чтобы обеспечить свободное передвижение транспорта во время высокого курортного сезона, добавил он. Работы на отрезке от детского центра "Артек" до Ялты планируют полностью завершить в 2027 году.
Полный эфир с министром транспорта Крыма Арсением Козловским выйдет на радио "Спутник в Крыму" 23 апреля в 9.00.
13 апреля, 20:06Ситуация на дорогах Крыма
Дорогу возле "Артека" в Крыму должны достроить на месяц раньше срока
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымМинтранс КрымаАрсений КозловскийРемонт и строительство дорогРемонт и строительство дорог в КрымуНовости КрымаСимферопольАлуштаЯлта
 
