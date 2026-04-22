Какой сегодня праздник: 22 апреля

Какой сегодня праздник: 22 апреля - РИА Новости Крым, 21.04.2026

Какой сегодня праздник: 22 апреля

В этот день под эгидой ООН отмечают День Земли. Более пяти веков назад португальцы открыли Бразилию, а 156 лет назад родился Владимир Ленин. РИА Новости Крым, 21.04.2026

2026-04-22T00:00

2026-04-22T00:00

2026-04-21T15:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В этот день под эгидой ООН отмечают День Земли. Более пяти веков назад португальцы открыли Бразилию, а 156 лет назад родился Владимир Ленин.Что празднуют в миреС 1971 года 22 апреля на международном уровне принято отмечать День Земли. В этот день в разных странах звучит Колокол Мира, призывая людей ощутить, что все мы – части одного целого, и сохранить красоту нашего общего дома.В России 22 апреля также отмечают День защиты от экологической опасности. В разных городах проводят акции, посвященные тому, чтобы, как говорил Владимир Вернадский, "научиться управлять собой в отношениях с природой".В Бразилии отмечают День открытия. Несмотря на то, что официальной датой открытия страны считается 24 апреля, именно двумя днями ранее португальский исследователь Педру Алвариш Кабрал причалил к неизвестным берегам, которые назвал Вера-Круш.А еще 22 апреля – Праздник мухлевщиков, День весенних брудершафтов и День успешных начинаний.Знаменательные событияВ 1370 году начали строить Бастилию – знаменитую французскую крепость-тюрьму, просуществовавшую больше 400 лет.В 1509 году на английский престол взошел второй монарх из династии Тюдоров Генрих VIII. Стал королем в 17 лет. Прославился как религиозный реформатор, порвавший с католической церковью из-за развода. И как монарх, сменивший шестерых жен.В 1915 году в этот день началась вторая битва при Ипре, известная тем, что немецкие войска впервые масштабно применили против войск противника отравляющий газ, названный ипритом.В 1931 году Совет народных комиссаров принял постановление о советском гражданстве.В 1945 году в этот день в ходе Берлинской операции передовые части Советской армии занимают пригород Берлина с северо-востока и готовятся к началу штурма столицы Третьего Рейха.В 1969 году в больнице американского города Хьюстон впервые провели операцию по пересадке глаза человеку.В 1972 году к берегам Австралии приплыли путешественники Сильвия Кук и Джон Файерфакс. Они пересекли Тихий океан на гребной лодке, на это им потребовалось 362 дня.В 2010 году после взрыва и 36-часового пожара в Мексиканском заливе затонула американская нефтяная платформа Deepwater Horizon. В результате этой техногенной катастрофы 11 человек пропали без вести, в залив вылилось около 5 миллионов баррелей нефти.Кто родилсяВ 1707 году родился английский писатель и драматург Генри Филдинг, один из основоположников реалистического романа, автор классического произведения английской литературы "История Тома Джонса, найденыша".В 1724 году родился немецкий философ Иммануил Кант, родоначальник немецкой классической философии, автор "Критики чистого разума".В 1870 году родился Владимир Ленин.В 1899 году на свет появился русский и американский писатель, переводчик Владимир Набоков. Автор известных романов "Защита Лужина", "Лолита", "Дар" и серии лекций о русской литературе.В 1908 году родился советский ученый палеонтолог, писатель-фантаст Иван Ефремов.Еще в этот день родились российские близнецы-актеры Владимир и Юрий Торсуевы, актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Ирина Зарубина, советский актер, народный артист РФ Виктор Шульгин, советский писатель, журналист, военный корреспондент Вадим Кожевников, бразильский футболист Кака, российский программист, создатель антивируса Dr.Web Игорь Данилов, американские актерв Джек Николсон и Эмбер Херд.

праздники и памятные даты, россия, история, общество, в мире, новости, великая отечественная война, вторая мировая война, экология