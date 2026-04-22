Как в Крыму Ленина хотели арестовать – к юбилею вождя пролетариата

2026-04-22T09:04

22 апреля – 156 лет со дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Так получилось, что живому Ленину в Крыму побывать не удалось. Зато увековечили его здесь на разный лад.…Весной 1917 года газеты активно освещали бурную деятельность вождя революции в Петрограде, и они же распускали слухи о прибытии его в ту или иную губернию.Если и было место на Крымском полуострове, которое могло интересовать предводителя большевиков, то это Севастополь, где базировался Черноморский флот. Но о планах такой поездки неизвестно.Зато эсеры, в то время "дирижировавшие" настроениями на флоте, слухи о скором появлении Ленина подогревали. И даже действовали на опережение, ввергая обывателей в панику. В Ялту на случай, если он десантируется на полуостров именно там, даже улетела телеграмма: "Делегатское собрание Черноморского флота, гарнизона и рабочих постановило всеми имеющимися средствами не допустить приезда Ленина в Севастополь".А евпаторийский совет рабочих и солдатских депутатов принял решение установить караул в Саках – высматривать вождя пролетариата и арестовать по прибытии.Но, конечно, Ленин на полуостров пришел. В разном воплощении. Самые интересные "ленинские следы" – в материале РИА Новости Крым.1. Концентрация ЛенинаСело Ленинское в Ленинском районе. В двух десятках километров от райцентра Ленино. Настоящая топонимическая достопримечательность. Старое свое имя, Петровское, село изменило еще при жизни Ильича. В 1921 году, во время траурного митинга по односельчанам, воевавшим за советскую власть, прозвучало предложение дать селу имя лидера большевиков. И райком утвердил новое название: Ленинск.Тогда "перекрестили" сразу и Петровский район в Ленинский. Концентрация магического имени оказалась самой высокой на полуострове. В Ленинске организовали артель "Первая Ленинская", находящийся в полутора километрах маленький поселок у каменоломен из Петровской скалы переименовали в Ленинскую. Из Ленинска в Ленинское село превратилось уже в 1945 году.СправкаВ Крыму в честь Ленина названы восемь населенных пунктов: райцентр Ленино, два села Ленинское, две Ильинки, два Ильичево и Завет-Ленинское. Один из районов республики тоже назван Ленинским. Улицы Ленина есть в большинстве городов и сел Крыма.2. Ленин начал уплыватьЕще один Ленин находится на территории Международного детского центра "Артек" – это работа известного скульптора Анатолия Полянского. Вождь больше 11 метров в высоту, а если считать вместе с постаментом – то все 19 метров. Воздвигли его в 1984 году.Здесь должен был появиться огромный мемориал, но успели поставить саму статую из медного сплава, а также три пилона за ним. Они символизировали три поколения борцов за светлое будущее: пионеров, комсомольцев, коммунистов.В нижней части мемориала должен был работать кинозал. Но оказалось, что участок для огромного сооружения выбран неправильно. Как только началось строительство, активизировался оползень. И чем больше бетона уходило на укрепление, тем сильнее деформировался склон.3. Старый молодой ВолодяПравда, в разное время маленькому Володе доставалось не по-детски. Вандалы то портили ему лицо, то обливали краской, то раскрашивали в красный цвет. Однажды Володю вообще сбросили с постамента, заметно повредив. Правда, не из хулиганских побуждений: водитель водовозки задел скульптуру. Потом "подлеченную" статую вернули на место.СправкаПамятников Ленину в Крыму сейчас больше сотни. Еще лет 10-15 назад их насчитывалось до 150, но многие вожди, сделанные из бетона или других недолговечных материалов, пришли в негодность. Это в основном относится к Ильичам, стоявшим, например, на территориях предприятий, в санаториях.4. Ленин в виде женщиныМалую планету Владилену в 1916 году обнаружил известный российский астроном Сергей Белявский. Он тогда работал в Симеизской обсерватории. Ему понадобилось несколько лет, чтобы оформить открытие: вычислить орбиту небесного тела, добиться занесения его в международный каталог. После смерти Ленина в 1924 году Белявский предложил назвать "свой" астероид в честь вождя. Но тогда космические имена могли быть только женскими, и планета стала Владиленой.А вот астероид, открытый в 1972 году в Крымской астрофизической обсерватории Тамарой Смирновой, имя "Ульянов" получил уже без оглядки на традиции.5. Ленин подводныйГлубже всего имя Ленина унес пароход, названный в честь вождя. В ночь с 27 на 28 июля 1941 года он затонул недалеко от мыса Сарыч, предположительно, наткнувшись на морскую мину. Точное число погибших неизвестно, называют от 700 до 2 тысяч человек.Пароход лежит на глубине 97 метров. "Ленин", который зашел в Севастополь, вез эвакуированных из Одессы. Люди старались увезти с собой самое ценное. Это и привлекало мародеров, которые в прошлые годы спускались к судну. Одному из "искателей сокровищ" это стоило жизни.Необычный подводный музей в Крыму на мысе Тарханкут тоже славится Лениным. И не одним. И не только бюстом, но и в полный рост: шагающим, пишущим. Этих Ильичей можно увидеть на Аллее вождей в необычной компании других советских лидеров, а также писателей, поэтов и даже космонавта.6. Ленин забытыйМножество значимых для Крыма объектов, построенных в советское время, называли в честь Ильича. Пользуемся ими мы по сей день, но многие имя подзабыли или вообще не знают. Например, Симферопольская ТЭЦ, заработавшая в 1958 году, – имени Ленина.Большинство ялтинцев, конечно, знают, что знаменитая набережная в курортной столице полуострова – имени Ленина. А вот многие крымчане и приезжие даже не подозревают об этом. Для них это красивое место – просто набережная Ялты.7. Самый необычный ЛенинОн находится над селом Верхнесадовое (муниципальный округ Севастополь). С дороги виден на склоне горы огромный барельеф: голова лидера большевиков в профиль. Так масштабно его решили увековечить накануне 100-летия со дня рождения вождя мирового пролетариата. Еще в Крыму высаживали геоглифы – деревья, образующие гигантские буквы в слове ЛЕНИН. Имя тогда появлялось и на склонах, выложенное покрашенными камнями.А в Верхнесадовом ученики местной школы под руководством учителя выложили из камней профиль Ленина. Позже, чтобы укрепить, его залили бетоном. Виден был Ильич даже из космоса. Это сегодня чуть ли ни единственный памятник такого рода на Крымском полуострове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Наталья Дремова

