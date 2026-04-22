Как носить Георгиевскую ленту и накажут ли за символ на сумке - РИА Новости Крым, 22.04.2026
Как носить Георгиевскую ленту и накажут ли за символ на сумке
Как носить Георгиевскую ленту и накажут ли за символ на сумке - РИА Новости Крым, 22.04.2026
Как носить Георгиевскую ленту и накажут ли за символ на сумке
Георгиевскую ленту нужно носить с уважением и лучше у сердца, но наказание за прикрепление ее к сумкам тоже не предусмотрено. Об этом заявила председатель... РИА Новости Крым, 22.04.2026
2026-04-22T15:15
2026-04-22T15:15
акция "георгиевская ленточка"
георгиевская лента
общество
память
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Георгиевскую ленту нужно носить с уважением и лучше у сердца, но наказание за прикрепление ее к сумкам тоже не предусмотрено. Об этом заявила председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко."У нас нет жестких правил, где можно носить, где нельзя носить Георгиевскую ленту. Самое главное — делать это с уважением. И вот мы считаем, что самое благодарное место – это здесь, на груди, у самого сердца. Но повторюсь, не надо бояться носить Георгиевскую ленту, например, на сумке, никто вас за это в тюрьму не посадит", – сказала Занко на пресс-конференции, посвященной официальному старту в РФ акции "Георгиевская ленточка" на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По ее словам, вместе с Георгиевской лентой в этом году будут раздавать листовки, где с одной стороны размещено описание и история символа, с другой – правила ее бережного ношения.Старт раздачи Георгиевских ленты России стартовал в среду, у здания Международной медиагруппы "Россия сегодня" по Зубовскому проспекту, 4, в Москве. Далее Георгиевские ленты будут раздавать на восьми тысячах площадок в РФ, а также передадут в зону СВО и за рубеж, сообщала ранее Занко. Как заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, Георгиевская ленточка стала народной традицией и символом мужества и является нравственной точкой опоры для россиян и всех тех, кто хранит подлинную историческую память, даже несмотря на запреты на Украине и в ряде других стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медиагруппа "Россия сегодня" дала старт акции "Георгиевская ленточка""Движение первых" и "Волонтеры Победы" попали под санкции Британии"До слез": симферопольцы поделились впечатлением от Поезда Победы
акция "георгиевская ленточка", георгиевская лента, общество, память, новости
Как носить Георгиевскую ленту и накажут ли за символ на сумке

15:15 22.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Георгиевскую ленту нужно носить с уважением и лучше у сердца, но наказание за прикрепление ее к сумкам тоже не предусмотрено. Об этом заявила председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.
"У нас нет жестких правил, где можно носить, где нельзя носить Георгиевскую ленту. Самое главное — делать это с уважением. И вот мы считаем, что самое благодарное место – это здесь, на груди, у самого сердца. Но повторюсь, не надо бояться носить Георгиевскую ленту, например, на сумке, никто вас за это в тюрьму не посадит", – сказала Занко на пресс-конференции, посвященной официальному старту в РФ акции "Георгиевская ленточка" на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
По ее словам, вместе с Георгиевской лентой в этом году будут раздавать листовки, где с одной стороны размещено описание и история символа, с другой – правила ее бережного ношения.
"Сегодня Георгиевская лента объединяет весь русский мир. Это и гордость за Великую Победу, и живое напоминание о том, что тогда мы победили нацизм. А значит и сегодня нацизм тоже будет побежден. Георгиевская лента объединяет людей, которые чтят историческую правду, которые не дают переписать историю, которые не дают обелить преступления нацистов", – добавила Занко.
Старт раздачи Георгиевских ленты России стартовал в среду, у здания Международной медиагруппы "Россия сегодня" по Зубовскому проспекту, 4, в Москве. Далее Георгиевские ленты будут раздавать на восьми тысячах площадок в РФ, а также передадут в зону СВО и за рубеж, сообщала ранее Занко. Как заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, Георгиевская ленточка стала народной традицией и символом мужества и является нравственной точкой опоры для россиян и всех тех, кто хранит подлинную историческую память, даже несмотря на запреты на Украине и в ряде других стран.
Акция "Георгиевская ленточка"Георгиевская лентаОбществоПамятьНовости
 
