Как готовят пляжи Крыма к курортному сезону

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В преддверии нового курортного сезона крымские пляжи проходят проходят процедуру декларирования. Объекты надзора уведомляют Государственную инспекцию МЧС России по Республике Крым о том, что с 1 июня они готовы работать – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по РК Александр Зраенко.Деятельность пляжных территорий регламентируют два основных документа – 732-й приказ МЧС России об утверждении правил пользования пляжами Российской Федерации и 480-е Постановление Совета Министров об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах, напомнил главный госинспектор."В прошлом году в 480-е постановление вносились изменения в части требования безопасности по пунктам проката и порядку их размещения, по организации спасательных постов на этих пунктах, а именно там, где осуществляется прокат сап-досок, где происходит высадка, посадка пассажиров, катание на прицепных устройствах типа бананы, ватрушки и другое", – перечислил спикер.До начала пляжного сезона, пояснил Александр Зраенко, владельцы пляжей в рамках действующего законодательства прежде всего должны провести водолазное обследование дна, осуществить его очистку в случае необходимости, нанять соответствующих работников, имеющих квалификацию "Спасатель", обеспечить спасательное снаряжение и многое другое, в том числе размещение знаков, запрещающих купание вне акватории пляжа, размещения буйковой зоны и так далее.Главный государственный инспектор МЧС России в Крыму также добавил, что профилактические и надзорные мероприятия на водных объектах республики проходят постоянно, на плановой основе. Их никто не останавливает ни в зимний, ни в осенний, ни в весенний периоды."В зимний период больше мы занимаемся именно профилактическими мероприятиями, объясняем людям новые нормативно-правовые акты, объясняем требования безопасности, что можно делать, что нельзя. А сейчас, в преддверии курортного сезона, в период активной навигации на водных объектах, у нас основное направление – это доведение новых правил пользования маломерными судами, новых требований безопасности на водных объектах", – подытожил главный госинспектор.

