Как готовят пляжи Крыма к курортному сезону - РИА Новости Крым, 22.04.2026
В преддверии нового курортного сезона крымские пляжи проходят проходят процедуру декларирования. Объекты надзора уведомляют Государственную инспекцию МЧС России
Крымские пляжи до 1 июня должны пройти процедуру декларирования
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым.
В преддверии нового курортного сезона крымские пляжи проходят проходят процедуру декларирования. Объекты надзора уведомляют Государственную инспекцию МЧС России по Республике Крым о том, что с 1 июня они готовы работать – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по РК Александр Зраенко.
"На сегодняшний день в адрес Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России по Республике Крым подано порядка 170 деклараций пляжных территорий. Специалисты ГИМС их рассматривают, в случае недостоверности сведений направляют обратно на объекты надзора для включения всех необходимых сведений, в том числе и по безопасности этих объектов", – рассказал гость эфира.
Деятельность пляжных территорий регламентируют два основных документа – 732-й приказ МЧС России об утверждении правил пользования пляжами Российской Федерации и 480-е Постановление Совета Министров об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах, напомнил главный госинспектор.
"В прошлом году в 480-е постановление вносились изменения в части требования безопасности по пунктам проката и порядку их размещения, по организации спасательных постов на этих пунктах, а именно там, где осуществляется прокат сап-досок, где происходит высадка, посадка пассажиров, катание на прицепных устройствах типа бананы, ватрушки и другое", – перечислил спикер.
До начала пляжного сезона, пояснил Александр Зраенко, владельцы пляжей в рамках действующего законодательства прежде всего должны провести водолазное обследование дна, осуществить его очистку в случае необходимости, нанять соответствующих работников, имеющих квалификацию "Спасатель", обеспечить спасательное снаряжение и многое другое, в том числе размещение знаков, запрещающих купание вне акватории пляжа, размещения буйковой зоны и так далее.
"Перед началом сезона у нас происходит не только водолазная проверка, но и водолазная очистка, то есть водолазы, имеющие определенную квалификацию на проведение данных работ, осуществляют сбор мусора: камни, стекло, металл, коряги – все, что может причинить вред человеку. Все это очищается, выносится на берег, утилизируется, и в рамках действующего законодательства выдается акт о водолазном обследовании, что дно чистое и может использоваться в рамках пляжной территории", – разъяснил эксперт.
Главный государственный инспектор МЧС России в Крыму также добавил, что профилактические и надзорные мероприятия на водных объектах республики проходят постоянно, на плановой основе. Их никто не останавливает ни в зимний, ни в осенний, ни в весенний периоды.
"В зимний период больше мы занимаемся именно профилактическими мероприятиями, объясняем людям новые нормативно-правовые акты, объясняем требования безопасности, что можно делать, что нельзя. А сейчас, в преддверии курортного сезона, в период активной навигации на водных объектах, у нас основное направление – это доведение новых правил пользования маломерными судами, новых требований безопасности на водных объектах", – подытожил главный госинспектор.
