https://crimea.ria.ru/20260422/iz-za-ataki-dronov-vsu-v-syzrani-obrushilsya-podezd-mnogokvartirnogo-doma-1155400039.html

Из-за атаки дронов ВСУ в Сызрани обрушился подъезд многоквартирного дома

2026-04-22T06:04

вячеслав федорищев

сызрань

самарская область

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/16/1155400449_0:156:1179:819_1920x0_80_0_0_81a4808eb4860168a9d37b529ff1e29b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали Самарскую область – из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.По информации МЧС России, под завалом могут находиться люди.На месте происшествия работают поисково-спасательные отряды и направлены экстренные службы реагирования, в том числе дополнительные пожарно-спасательные подразделения МЧС России – более 300 специалистов и свыше 80 единиц техники. Дополнительно на место происшествия следуют 55 специалистов Волжского спасательного центра МЧС России и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области, сообщили в МЧС РФ.Помощь пострадавшим оказывают 9 бригад скорой помощи, 3 бригады центра медицины катастроф – спасенным оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь, проинформировал губернатор. Поисковые работы продолжаются.Также глава региона сообщил, что в области военные продолжают отбивать атаку беспилотников.По сообщению о частичном обрушении подъезда жилого многоквартирного дома в Сызрани организован выезд сотрудников следственного управления СК России по Самарской области на место происшествия для производства необходимых процессуальных действий, проинформировали в ведомстве – сформирована следственная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

