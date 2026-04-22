Из-за атаки дронов ВСУ в Сызрани обрушился подъезд многоквартирного дома
Из-за атаки дронов ВСУ в Сызрани обрушился подъезд многоквартирного дома - РИА Новости Крым, 22.04.2026
Из-за атаки дронов ВСУ в Сызрани обрушился подъезд многоквартирного дома
Украинские беспилотники атаковали Самарскую область – из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 22.04.2026
2026-04-22T06:04
2026-04-22T06:04
2026-04-22T07:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали Самарскую область – из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.По информации МЧС России, под завалом могут находиться люди.На месте происшествия работают поисково-спасательные отряды и направлены экстренные службы реагирования, в том числе дополнительные пожарно-спасательные подразделения МЧС России – более 300 специалистов и свыше 80 единиц техники. Дополнительно на место происшествия следуют 55 специалистов Волжского спасательного центра МЧС России и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области, сообщили в МЧС РФ.Помощь пострадавшим оказывают 9 бригад скорой помощи, 3 бригады центра медицины катастроф – спасенным оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь, проинформировал губернатор. Поисковые работы продолжаются.Также глава региона сообщил, что в области военные продолжают отбивать атаку беспилотников.По сообщению о частичном обрушении подъезда жилого многоквартирного дома в Сызрани организован выезд сотрудников следственного управления СК России по Самарской области на место происшествия для производства необходимых процессуальных действий, проинформировали в ведомстве – сформирована следственная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сызрань
самарская область
вячеслав федорищев, сызрань, самарская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Из-за атаки дронов ВСУ в Сызрани обрушился подъезд многоквартирного дома
В Сызрани обрушился подъезд многоквартирного дома из-за атаки украинских беспилотников
06:04 22.04.2026 (обновлено: 07:36 22.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали Самарскую область – из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
"В результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Из под завалов спасены 4 человека, в том числе один ребенок", – написал губернатор в своем канале в Мах.
По информации МЧС России, под завалом могут находиться люди.
"Предварительно, под завалом могут находиться еще два человека, включая ребенка. Жильцы уцелевших подъездов дома эвакуированы, разбираются завалы, ведутся поисково-спасательные работы. Для жильцов развернут пункт временного размещения", – сказано в сообщении МЧС РФ в канале в Мах.
На месте происшествия работают поисково-спасательные отряды и направлены экстренные службы реагирования, в том числе дополнительные пожарно-спасательные подразделения МЧС России – более 300 специалистов и свыше 80 единиц техники. Дополнительно на место происшествия следуют 55 специалистов Волжского спасательного центра МЧС России и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области, сообщили в МЧС РФ.
Помощь пострадавшим оказывают 9 бригад скорой помощи, 3 бригады центра медицины катастроф – спасенным оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь, проинформировал губернатор. Поисковые работы продолжаются.
Также глава региона сообщил, что в области военные продолжают отбивать атаку беспилотников.
По сообщению о частичном обрушении подъезда жилого многоквартирного дома в Сызрани организован выезд сотрудников следственного управления СК России по Самарской области на место происшествия для производства необходимых процессуальных действий, проинформировали в ведомстве – сформирована следственная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов.
