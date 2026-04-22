Итог впечатляет: что увидели ученые на космоснимках заповедника Опук
Космические снимки Опукского заповедника показали вегетационную активность растений
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Ученые сопоставили космические снимки Опукского заповедника разных годов и отметили вегетационную активность растений. Такие результаты говорят о том, что идет восстановление кормовой базы для редких видов и повышение устойчивости заповедника к засухам и пожарам. Об этом сообщили в пресс-службе "Заповедного Крыма".
Благодаря данным дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) со спутника Sentinel-2 (Европейское космическое агентство) мы заглянули в "святая святых" заповедника, сравнили разновременные ряды космоснимков, и теперь показываем, как выглядела территория Опукского заповедника весной (апрель) 2020 года – первая весна заповедника в дружной семье других ООПТ объединенных "Заповедным Крымом", и весной 2026 года, рассказали ученые.
"Используя комбинацию каналов SWIR, NearIR и B2 (инфракрасный, ближний инфракрасный и голубой спектры), была проанализирована плотность и активность фитомассы за период с 2016 по 2026 годы", – сказано в сообщении.
Итог впечатляет, подчеркнули специалисты. Положительная динамика на лицо. Если сравнивать снимки, хорошо видно: вегетационная активность растений в 2026 году значительно выше, чем в 2020. Это означает, что степные и прибрежные экосистемы становятся более плотными и здоровыми.
Кроме того, дороги уходят в прошлое. На снимках 2020 года (и ранее) отчетливо читались наезженные колеи и антропогенные тропы. Сейчас, на фоне усиления охранного режима и полного закрытия территории для свободного посещения в 2025-2026 годах, произошло естественное зарастание дорог и нарушенных участков.
"Природа буквально "заштопала" раны, нанесенные человеком", – подчеркнули в заповеднике.
Ученые подчеркнули, что увеличение вегетирующей растительности – это не просто "зеленее стало". Это рост биоразнообразия, восстановление кормовой базы для редких видов и повышение устойчивости заповедника к засухам и пожарам.
"Космос показал то, что скрыто от глаз: Опук восстанавливается, территория набирает силу, а заповедный режим приносит свои плоды", – подытожили в пресс-службе заповедника.
