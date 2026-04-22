Готовили взрыв на рынке: боевики ИГ* получили 51 год колонии на троих

Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения трех боевиков запрещенной в России организации "Исламское государство"*, которые готовили...

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения трех боевиков запрещенной в России организации "Исламское государство"*, которые готовили теракт на рынке в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба суда.Злоумышленники планировали подорвать самодельное взрывное устройство на центральном рынке города Георгиевска.По данным следствия, троица действовала по указанию неустановленного лица. Фигуранты провели разведку предполагаемого места теракта, включая расположение торговых рядов и средств наблюдения. Затем они приобрели компоненты для последующего изготовления взрывчатых веществ и самодельной бомбы на их основе.О преступном замысле боевиков стало известно правоохранительным структурам. В марте 2024 года злоумышленников задержали на арендуемой ими квартире.Суд признал мужчин виновными и приговорил их к 16, 17 и 18 годам колонии строгого режима соответственно, а также штрафам в размере от 550 до 650 тысяч рублей.Ранее в Южный окружной военный суд было передано уголовное дело в отношении двух жителей Крыма, которые по заданию спецслужб Украины готовили теракты в Крыму.*террористическая организация, запрещенная в России

