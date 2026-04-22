https://crimea.ria.ru/20260422/gotovili-vzryv-na-rynke-boeviki-ig-poluchili-51-god-kolonii-na-troikh-1155437335.html
Готовили взрыв на рынке: боевики ИГ* получили 51 год колонии на троих
2026-04-22T18:17
новости
происшествия
взрыв
ставропольский край
ставрополье
южный окружной военный суд
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141131723_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_361e62284254e2b45790cf876c02c680.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения трех боевиков запрещенной в России организации "Исламское государство"*, которые готовили теракт на рынке в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба суда.Злоумышленники планировали подорвать самодельное взрывное устройство на центральном рынке города Георгиевска.По данным следствия, троица действовала по указанию неустановленного лица. Фигуранты провели разведку предполагаемого места теракта, включая расположение торговых рядов и средств наблюдения. Затем они приобрели компоненты для последующего изготовления взрывчатых веществ и самодельной бомбы на их основе.О преступном замысле боевиков стало известно правоохранительным структурам. В марте 2024 года злоумышленников задержали на арендуемой ими квартире.Суд признал мужчин виновными и приговорил их к 16, 17 и 18 годам колонии строгого режима соответственно, а также штрафам в размере от 550 до 650 тысяч рублей.Ранее в Южный окружной военный суд было передано уголовное дело в отношении двух жителей Крыма, которые по заданию спецслужб Украины готовили теракты в Крыму.*террористическая организация, запрещенная в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский агент готовил взрыв у объектов МинобороныСовременные западные вербовщики действуют по методичке фашистов – ФСБ Боевика ВСУ направили в Москву для убийства российского военного - ФСБ
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141131723_44:0:756:534_1920x0_80_0_0_8fe38054e9f4e394161141cbead6f560.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Трем боевикам ИГ* вынесли приговоры за попытку осуществит взрыв на рынке на Ставрополье
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
