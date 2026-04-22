Готовили взрыв на рынке: боевики ИГ* получили 51 год колонии на троих - РИА Новости Крым, 22.04.2026
Готовили взрыв на рынке: боевики ИГ* получили 51 год колонии на троих
Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения трех боевиков запрещенной в России организации "Исламское государство"*, которые готовили... РИА Новости Крым, 22.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения трех боевиков запрещенной в России организации "Исламское государство"*, которые готовили теракт на рынке в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба суда.Злоумышленники планировали подорвать самодельное взрывное устройство на центральном рынке города Георгиевска.По данным следствия, троица действовала по указанию неустановленного лица. Фигуранты провели разведку предполагаемого места теракта, включая расположение торговых рядов и средств наблюдения. Затем они приобрели компоненты для последующего изготовления взрывчатых веществ и самодельной бомбы на их основе.О преступном замысле боевиков стало известно правоохранительным структурам. В марте 2024 года злоумышленников задержали на арендуемой ими квартире.Суд признал мужчин виновными и приговорил их к 16, 17 и 18 годам колонии строгого режима соответственно, а также штрафам в размере от 550 до 650 тысяч рублей.Ранее в Южный окружной военный суд было передано уголовное дело в отношении двух жителей Крыма, которые по заданию спецслужб Украины готовили теракты в Крыму.*террористическая организация, запрещенная в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский агент готовил взрыв у объектов МинобороныСовременные западные вербовщики действуют по методичке фашистов – ФСБ Боевика ВСУ направили в Москву для убийства российского военного - ФСБ
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украинский агент готовил взрыв у объектов Минобороны
Современные западные вербовщики действуют по методичке фашистов – ФСБ
Боевика ВСУ направили в Москву для убийства российского военного - ФСБ
 
18:40Сбрасывали отходы в море под Алуштой: фирма оштрафована на 9 миллионов
18:17Готовили взрыв на рынке: боевики ИГ* получили 51 год колонии на троих
18:02Майские праздники в Крыму: сколько туристов ждать и куда они поедут
17:42На воре и шапка горит: Лавров о реакции ФРГ на сведения о заводах дронов
17:29Виды Крыма: один из первых фотопейзажистов России жил в Алупке
17:13Когда завершат строительство новой трассы из Симферополя в Ялту
17:04В Севастополе отремонтируют более 70 кровель МКД в этом году
16:49Крым движется к лучшему будущему – признание журналиста из Эквадора
16:38Работают днем и ночью: в минтрансе Крыма рассказали о ремонте "горбатого" моста
16:25Руководившему ракетными атаками на Крым командиру ВСУ дали пожизненное
16:21Конфликт на Ближнем Востоке подхлестнул спрос на российский газ
16:10Путин встретился с президентом Сейшел: о чем говорили лидеры
16:04ВТБ профинансировал строительство ЖК в Крыму на 11 млрд рублей
15:54Воздух будто опускается с небес: политолог из Японии поделился эмоциями от Крыма
15:46Жителю Керчи грозит 5 лет колонии за публичные призывы к экстремизму
15:40В Симферополе мужчина ударил ногой собаку – МВД проводит проверку
15:28В Анапе обновляют песок на пляжах
15:22Севастополь накроет штормовой ветер
15:15Режим ЧС ввели в Сызрани после массированной атаки
15:15Как носить Георгиевскую ленту и накажут ли за символ на сумке
Лента новостейМолния