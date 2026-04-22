Гибель туристов в горах Бурятии – задержаны трое подозреваемых
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. По делу о гибели трех туристов в горах Бурятии задержаны трое подозреваемых, информирует в среду пресс-служба Следкома России.
В Бурятии трое туристов в составе организованной группы погибли при спуске с пика Мунку-Сардык. Как сообщали ранее в пресс-службе Следкома РФ, уголовное дело открыто по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"По подозрению в совершении данного преступления задержаны директор туристической фирмы, зарегистрированной в Красноярске, ее заместитель и гид-инструктор, являющиеся организаторами указанного тура и участниками похода, во время которого произошла трагедия", – сказано в сообщении.
Сейчас решается вопрос о предъявлении фигурантам обвинения и избрании в отношении них меры пресечения. Следователи продолжают устанавливать полную картину произошедшего.
