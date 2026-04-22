Дроны ВСУ устроили охоту на авто в Каховке: есть раненные и закрыто село - РИА Новости Крым, 22.04.2026
Дроны ВСУ устроили охоту на авто в Каховке: есть раненные и закрыто село
Боевики ВСУ атаковали сотрудников РЭС под Каховкой и гражданский микроавтобус, а также машину "Почты Херсона". В результате ударов есть пострадавшие, сообщил... РИА Новости Крым, 22.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ атаковали сотрудников РЭС под Каховкой и гражданский микроавтобус, а также машину "Почты Херсона". В результате ударов есть пострадавшие, сообщил глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук.
"Возле села Раздольное украинский дрон атаковал автовышку РЭС, в результате чего она получила повреждения. Сотрудники успели эвакуироваться, но получили легкие контузии", – написал он в Telegram.
В этом же селе дрон атаковал гражданский микроавтобус. Другой БПЛА весь день кружил над зданием сельской администрации. Никто не пострадал, уточнил Филипчук.
"В связи с атаками БПЛА въезд в село Раздольное временно перекрыт", - предупредил глава Каховского муниципального округа.
Также, по его информации, в районе села Коробки под обстрел попал микроавтобус "Почта Херсон". Водитель и пассажир получили легкие ранения, медицинская помощь им была оказана на месте.
На дороге между Раздольным и Каховкой удар был нанесен по трактору и легковому автомобилю.
"В селе Цукуры вражеский дрон упал возле магазина, повредив колеса машины, развозившей хлеб. Дрон запутался в проводах, что привело к обрыву интернет-кабеля, и часть села осталась без интернета. Никто не пострадал", - сообщил Филипчук.
На дороге между селами Каменка и Коробки дрон, атаковал газель, перевозившую продукты.
Ранее в среду сообщалось, что при атаке ВСУ на Курскую область вражеский беспилотник упал в центре столицы региона. Обломки повредили крышу МКД. Беспилотник не сдетонировал. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, место было оцеплено.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Режим ЧС ввели в Сызрани после массированной атаки
Женщина подорвалась на мине "лепесток" в Брянской области
Почему ВСУ усилили удары по Крыму и приграничью РФ – мнение
 
21:11Детский парк в Симферополе расцветает тысячами весенних цветов
20:51Пожар на морском терминале в Туапсе тушат третьи сутки
20:43Звездопад Лириды в Крыму – в ночь на четверг ученые ожидают пик потока
20:33Итог впечатляет: что увидели ученые на космоснимках заповедника Опук
20:10Путин в Кремле встретился с российскими боксерами
19:53Сухой фонтан и атмосфера сказочного леса: под Севастополем обновят сквер
19:38Зачем Европе нужна война с Россией – мнение
19:19Дроны ВСУ устроили охоту на авто в Каховке: есть раненные и закрыто село
19:04В Крыму приступили к ремонту трассы в Джанкой
18:40Сбрасывали отходы в море под Алуштой: фирма оштрафована на 9 миллионов
18:17Готовили взрыв на рынке: боевики ИГ* получили 51 год колонии на троих
18:02Майские праздники в Крыму: сколько туристов ждать и куда они поедут
17:42На воре и шапка горит: Лавров о реакции ФРГ на сведения о заводах дронов
17:29Виды Крыма: один из первых фотопейзажистов России жил в Алупке
17:13Когда завершат строительство новой трассы из Симферополя в Ялту
17:04В Севастополе отремонтируют более 70 кровель МКД в этом году
16:49Крым движется к лучшему будущему – признание журналиста из Эквадора
16:38Работают днем и ночью: в минтрансе Крыма рассказали о ремонте "горбатого" моста
16:25Руководившему ракетными атаками на Крым командиру ВСУ дали пожизненное
16:21Конфликт на Ближнем Востоке подхлестнул спрос на российский газ
Лента новостейМолния