https://crimea.ria.ru/20260422/drony-vsu-ustroili-okhotu-na-avto-v-kakhovke-est-ranennye-i-zakryto-selo-1155439352.html

Дроны ВСУ устроили охоту на авто в Каховке: есть раненные и закрыто село

Боевики ВСУ атаковали сотрудников РЭС под Каховкой и гражданский микроавтобус, а также машину "Почты Херсона". В результате ударов есть пострадавшие, сообщил... РИА Новости Крым, 22.04.2026

2026-04-22T19:19

херсонская область

атаки всу

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

павел филипчук

каховка

новые регионы россии

новости сво

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/16/1155438022_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_48694bcc73a05069d7c61b225930fd18.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ атаковали сотрудников РЭС под Каховкой и гражданский микроавтобус, а также машину "Почты Херсона". В результате ударов есть пострадавшие, сообщил глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук."Возле села Раздольное украинский дрон атаковал автовышку РЭС, в результате чего она получила повреждения. Сотрудники успели эвакуироваться, но получили легкие контузии", – написал он в Telegram.В этом же селе дрон атаковал гражданский микроавтобус. Другой БПЛА весь день кружил над зданием сельской администрации. Никто не пострадал, уточнил Филипчук.Также, по его информации, в районе села Коробки под обстрел попал микроавтобус "Почта Херсон". Водитель и пассажир получили легкие ранения, медицинская помощь им была оказана на месте.На дороге между Раздольным и Каховкой удар был нанесен по трактору и легковому автомобилю.На дороге между селами Каменка и Коробки дрон, атаковал газель, перевозившую продукты. Ранее в среду сообщалось, что при атаке ВСУ на Курскую область вражеский беспилотник упал в центре столицы региона. Обломки повредили крышу МКД. Беспилотник не сдетонировал. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, место было оцеплено.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

