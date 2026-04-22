Дроны ВСУ устроили охоту на авто в Каховке: есть раненные и закрыто село
2026-04-22T19:19
В Херсонской области ВСУ ударили по сотрудникам РЭС и почтальонам
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ атаковали сотрудников РЭС под Каховкой и гражданский микроавтобус, а также машину "Почты Херсона". В результате ударов есть пострадавшие, сообщил глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук.
"Возле села Раздольное украинский дрон атаковал автовышку РЭС, в результате чего она получила повреждения. Сотрудники успели эвакуироваться, но получили легкие контузии", – написал он в Telegram.
В этом же селе дрон атаковал гражданский микроавтобус. Другой БПЛА весь день кружил над зданием сельской администрации. Никто не пострадал, уточнил Филипчук.
"В связи с атаками БПЛА въезд в село Раздольное временно перекрыт", - предупредил глава Каховского муниципального округа.
Также, по его информации, в районе села Коробки под обстрел попал микроавтобус "Почта Херсон". Водитель и пассажир получили легкие ранения, медицинская помощь им была оказана на месте.
На дороге между Раздольным и Каховкой удар был нанесен по трактору и легковому автомобилю.
"В селе Цукуры вражеский дрон упал возле магазина, повредив колеса машины, развозившей хлеб. Дрон запутался в проводах, что привело к обрыву интернет-кабеля, и часть села осталась без интернета. Никто не пострадал", - сообщил Филипчук.
На дороге между селами Каменка и Коробки дрон, атаковал газель, перевозившую продукты.
Ранее в среду сообщалось, что при атаке ВСУ на Курскую область вражеский беспилотник упал
в центре столицы региона. Обломки повредили крышу МКД. Беспилотник не сдетонировал. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, место было оцеплено.
