Детский парк в Симферополе расцветает тысячами весенних цветов
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Детском парке Симферополя на центральной аллее высаживают больше трех тысяч весенних цветов. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Парки столицы".
"В ближайшие дни здесь появится настоящий цветочный фейерверк — 3300 весенних цветов: бегония, бархатцы, колеус, пеларгония, гвоздика, хлорофитум, виола и карликовые канны", - рассказали в учреждении.
Эти цветы неприхотливы в уходе и хорошо приспособлены к городским условиям, отмечают специалисты. А еще они будут радовать гостей парка своим цветением до глубокой осени.
"Такое разнообразие позволит создавать красивые узоры на клумбах и поддерживать декоративный вид парка весь сезон", - добавили в "Парках столицы".
Ранее глава крымской столицы Михаил Афанасьев сообщил, что основные работы по реконструкции Детского парка в Симферополе завершены, объект будет полностью готов к майским праздникам.
Благоустройство Детского парка идет в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Жители Симферополя выбрали этот объект в ходе голосования в 2024 году.
