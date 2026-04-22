Борщ от "Бобра" и встреча с "Призраком": как волонтеры из Керчи помогают бойцам в ДНР
Как волонтеры из Керчи передали помощь от всей страны бойцам СВО в Донбассе – репортаж
09:41 22.04.2026 (обновлено: 10:25 22.04.2026)
© РИА Новости КрымРазрушенный поселок на окраине Донецка
© РИА Новости Крым
КЕРЧЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Без крепкого тыла нет надежного фронта. Спецоперация на Украине давно приобрела статус народной войны. Борьба за будущее нации куется по капле невидимыми подвигами обычных людей, чьи жизни направлены на служение Родине как на "передке", так и в мирных российских городах и селах. Без отваги, без победного клича, без орденов и медалей – тихо, честно, с верой в добро, справедливость и Бога.
О настоящих героях своего времени – репортаж РИА Новости Крым.
© РИА Новости КрымРазрушенный поселок на окраине Донецка
© РИА Новости Крым
Разрушенный поселок на окраине Донецка
Точка сбора – Керчь
"Прошу передать в качестве безвозмездной помощи для использования в зоне СВО: набор инструментов, бензопилу, антидроновые покрывала, маскировочные сети, энергетические батончики, протеиновое печенье, квадроцикл".
Это выдержка из акта приема-передачи. Рядовой документ, с которым добровольцы едут в зону спецоперации к нашим бойцам. Что попросили воины - то и собрали волонтеры. Надо - значит, надо.
© РИА Новости КрымКерченские волонтеры отвезли гумпомощь со всей России бойцам на фронт
© РИА Новости Крым
Салон волонтерской "Буханки" набивают до отказа и другой гуманитарной помощью: консервация, носки, медикаменты, сладости к чаю и многое другое. В этот раз в сборе участвовали многие города России: Новосибирск, Воронежская область, Киров, Подмосковье, Волгоград и другие. Весь этот груз в Керчь привезли два отзывчивых человека: Ян и Паша. Оба – водители скоростного поезда. Вызвались помочь керченским добровольцам, собрали гуманитарку и довезли ее до Керчи.
Открываются ворота гаража Владимира Владимировича – 75-летнего керчанина, бывшего геолога – и оттуда ящик за ящиком отправляются в салон "УАЗа". В паре метров Дмитрий – старший группы – проверяет уровень антифриза в "Ниве". Машину тоже гонят на фронт.
"Ниву" и квадроцикл для бойцов купили и безвозмездно передали предприниматели с материка – Игорь Коваленко и Иван Хохлов.
"Они неоднократно нам уже помогли. Они просто проплатили эту технику, а мы ее потом забрали и пригнали в Керчь, чтоб мы передали бойцам. Это неоценимая помощь для воинов. Например, "Нива" будет работать на обеспечении в тыловом районе, она как раз для этого подходит", – рассказывает Дмитрий Ермоленко, волонтер благотворительного фонда "Добровольцы – волонтеры" из Керчи.
Дорога, дорога, дорога…
Из города-героя выезд рано утром. В освобожденных регионах действует комендантский час, нужно успеть. Можно много рассказать про встречи с бойцами и работу добровольцев в тылу и на солдатских позициях, но волонтер – это, в первую очередь, дорога. Сотни и сотни километров, часы пути, минутные остановки и снова километры.
© РИА Новости КрымКерченские волонтеры отвезли гумпомощь со всей России бойцам на фронт
© РИА Новости Крым
Наша группа – пять человек. Двое в "Ниву", трое в "Буханку" - и в путь. С каждым десятком километров на ветровом стекле прибавляются пятна от сбитой мошкары. Они, как кольца на срубе дерева, по ним можно подсчитывать пройденный километраж.
Четыре часа езды и вот родной Крым позади. Колонна минует транзитом Херсонскую область, затем - Запорожскую. Проезжаем село, навигатор ведет по Советской улице, далее сосновая лесополоса, златокупольная низенькая церковь, пашня. До Мариуполя 108 км - указатель и остановочные павильоны выкрашены в триколор. На горизонте Бердянск и гладь Азовского моря. А в полях стоят подбитые дронами ветряки.
© РИА Новости КрымКерченские волонтеры отвезли гумпомощь со всей России бойцам на фронт
© РИА Новости Крым
Чем ближе к позициям, тем тональность окраса автомобилей становится грубее: много зеленых машин, черных и серых, почти нет красных и разноцветных.
А вот и небольшой поселок на окраине Донецка. Он был освобожден к осени 2022 года. До этого украинская армия около восьми лет отсюда била по столице шахтерской республики. Сейчас здесь нет ни одного уцелевшего дома. Руины, руины, руины…
У Бобра и Ваты
СВО – это очень тяжелая работа. Никакой романтики в ней нет. Но даже в зоне боевых действий есть быт и элементарные человеческие условия. Нас встречает боец с позывным "Бобер". Молодой веселый парень, отец двоих детей, муж, друг и настоящий человек.
© РИА Новости КрымРазрушенный поселок на окраине Донецка
© РИА Новости Крым
Разрушенный поселок на окраине Донецка
На время "работы" его дом – это обустроенный подвал разбитой трехэтажки. Спускаемся в гости. Пробираемся через коробки с провизией, стройматериалы, обходим старенькие ванны с запасами воды. Располагаемся. Без шуток про отель "пять звезд" – никуда…
Быт у Бобра организован строго по-солдатски: кухня, две спальные комнаты, удобные лежаки, все вещи на своем месте. В меру чисто и по-домашнему комфортно. Волонтеров встречает маленький пушистый комочек – кошка по кличке Вата. Ей два месяца, привезли товарищи в крохотной коробке. Бобер ее отмыл, приучил к лотку и оставил нести службу на "своих подпольных" позициях - гонять мышей и радовать глаз.
Быт у Бобра организован строго по-солдатски: кухня, две спальные комнаты, удобные лежаки, все вещи на своем месте. В меру чисто и по-домашнему комфортно. Волонтеров встречает маленький пушистый комочек – кошка по кличке Вата. Ей два месяца, привезли товарищи в крохотной коробке. Бобер ее отмыл, приучил к лотку и оставил нести службу на "своих подпольных" позициях - гонять мышей и радовать глаз.
© РИА Новости КрымБоец с позывным "Бобер" обустроил себе "дом" в подвале разбитого дома
© РИА Новости Крым
Боец с позывным "Бобер" обустроил себе "дом" в подвале разбитого дома
– Кто будет борщ? – спрашивает Бобер и помешивает ложкой в кастрюле.
– Армейский?
– Не, мой рецепт. Практически эксклюзив.
– Готовить любишь?
– Я когда дома, у жены начинается отпуск от кухни. Готовлю только я. Ну что, всем по тарелочке?
Скромный ужин и видеозвонок бабушке. Теплая беседа – будто нет фронта и тягости службы. Потом за столом Бобер рассказывает истории из детства: про дедушку, про участкового, про мотоциклы и рыбалку. Мужской разговор оживляется и затягивается далеко за полночь.
© РИА Новости КрымРазрушенный поселок на окраине Донецка
© РИА Новости Крым
Разрушенный поселок на окраине Донецка
Тем временем на улице прохладно и абсолютно темно, страх накатывает даже от вида звезды, только что выбежавшей из-за тучи. А утром воздух наполняется запахом уцелевших цветущих фруктовых деревьев. Среди развалин капельки росы стекают по бутонам тюльпанов и редким садовым лилиям. Поют птицы, а это значит, что линия боевого соприкосновения далеко. Чем ближе к фронту, тем реже звучат их голоса, тем больше они сменяются звуком механических "птичек".
© РИА Новости КрымРазрушенный поселок на окраине Донецка
© РИА Новости Крым
С утра осматриваем поселок. Небо относительно "чистое", обстановка спокойная. Вокруг – ни одного целого дома. В квартирах битая бытовая техника, мебель, пыльные столовые сервизы, детские игрушки, книги. Здесь время будто остановилось.
По пути встречаем сослуживца Бобра – танкиста с позывным "Призрак". Командир машины 2С19 "Мста-С" – советской и российской 152-мм самоходной гаубицы. Воюет давно. Спрашиваем: сколько на твоем счету подбитых врагов? Скромно отвечает, что не считает, но точно больше тысячи.
© РИА Новости КрымБоец с позывным "Призрак"
© РИА Новости Крым
Боец с позывным "Призрак"
– О таком лучше не знать, – рассказывает Призрак. – Так спокойнее живется. Давай лучше про своих ребят расскажу. Механик у меня от Бога. Благодаря его работе эта машина на дороге может спокойно погоняться с легковушкой. Наводчик тоже хороший, грамотный парень.
– Как вы понимаете друг друга в нестандартных стрессовых ситуациях?
– Как вы понимаете друг друга в нестандартных стрессовых ситуациях?
– Взглядом. Все только по глазам и с полуслова.
– Когда стоите и ждете команды, о чем беседуете?
– Вообще ни о чем. Просто молчим. Все уже сказано.
© РИА Новости КрымРазрушенный поселок на окраине Донецка
© РИА Новости Крым
Вернуться всем домой
Так за новыми знакомствами, "экскурсиями" и разговорами проходит еще один день. Еще одна точка на карте страны стала роднее. Солнце близится к закату, и мы спускаемся в подвал. Ночлег. Утренние сборы, фотографии на память, короткое прощание, задачи на следующие поездки и снова в путь.
© РИА Новости КрымРазрушенный поселок на окраине Донецка
© РИА Новости Крым
И вот "Буханка" опять мчит по разбитым дорогам. Военные предупреждают – опасность по FPV-дронам. За окном проносятся разбитые одноэтажные дома. Жизни нет, людей нет. Но вокруг разрушенной церкви подняты строительные леса и деревянные трапы. Святыня на русской земле получит новую жизнь - ее восстанавливают в первую очередь.
Заправка в Донецке. В городе с каждым годом становится все больше людей. Работает старенькая трамвайная линия. Восстанавливают и пригород, ремонтируют дороги. Так доезжаем до Мариуполя - города, возрожденного из камня и пепла. Дальше – Мелитополь, Херсонская область и КПП в Крым. Мы дома! Едем, говорим о разном и в душе желаем, чтоб каждый воин также налегке вернулся в свой родной дом из солдатского блиндажа.
© РИА Новости КрымРазрушенный поселок на окраине Донецка
© РИА Новости Крым
Материал подготовлен совместно с волонтерами благотворительного фонда "Добровольцы – волонтеры" специально для РИА Новости Крым.
