https://crimea.ria.ru/20260422/bespilotnik-upal-vo-dvore-mnogokvartirnogo-doma-v-tsentre-kurska-1155402492.html

ВСУ атаковали Курск – беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в центре города

ВСУ атаковали Курск – беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в центре города - РИА Новости Крым, 22.04.2026

При атаке ВСУ на Курскую область вражеский беспилотник упал в центре столицы региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 22.04.2026

2026-04-22T08:04

курск

александр хинштейн

курская область

новости

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Курскую область вражеский беспилотник упал в центре столицы региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.И уточнил, что беспилотник не сдетонировал. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, место было оцеплено.Обошлось без жертв, подчеркнул губернатор. Всего было эвакуировано 36 жильцов, из них девять детей, в ПВР разместили семь человек, из них двоих детей, остальные жильцы дома остались у родственников, проинформировал глава региона.На месте работают оперативные службы. Ситуация на контроле главы региона.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

