ВСУ атаковали Курск – беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в центре города - РИА Новости Крым, 22.04.2026
ВСУ атаковали Курск – беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в центре города
При атаке ВСУ на Курскую область вражеский беспилотник упал в центре столицы региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 22.04.2026
Беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в центре Курска – работают спецслужбы

08:04 22.04.2026 (обновлено: 08:16 22.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Курскую область вражеский беспилотник упал в центре столицы региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"По предварительной информации, вражеский беспилотник упал во дворе многоквартирного дома на территории центрального округа города. Обломки повредили крышу МКД", написал губернатор в своем канале в Мах.
И уточнил, что беспилотник не сдетонировал. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, место было оцеплено.
Обошлось без жертв, подчеркнул губернатор. Всего было эвакуировано 36 жильцов, из них девять детей, в ПВР разместили семь человек, из них двоих детей, остальные жильцы дома остались у родственников, проинформировал глава региона.
На месте работают оперативные службы. Ситуация на контроле главы региона.
