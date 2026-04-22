ВСУ атаковали Курск – беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в центре города
ВСУ атаковали Курск – беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в центре города - РИА Новости Крым, 22.04.2026
ВСУ атаковали Курск – беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в центре города
При атаке ВСУ на Курскую область вражеский беспилотник упал в центре столицы региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 22.04.2026
2026-04-22T08:04
2026-04-22T08:04
2026-04-22T08:16
курск
александр хинштейн
курская область
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Курскую область вражеский беспилотник упал в центре столицы региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.И уточнил, что беспилотник не сдетонировал. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, место было оцеплено.Обошлось без жертв, подчеркнул губернатор. Всего было эвакуировано 36 жильцов, из них девять детей, в ПВР разместили семь человек, из них двоих детей, остальные жильцы дома остались у родственников, проинформировал глава региона.На месте работают оперативные службы. Ситуация на контроле главы региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
курск
курская область
курск, александр хинштейн, курская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, атаки всу
ВСУ атаковали Курск – беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в центре города
Беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в центре Курска – работают спецслужбы
08:04 22.04.2026 (обновлено: 08:16 22.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Курскую область вражеский беспилотник упал в центре столицы региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"По предварительной информации, вражеский беспилотник упал во дворе многоквартирного дома на территории центрального округа города. Обломки повредили крышу МКД", – написал губернатор в своем канале в Мах.
И уточнил, что беспилотник не сдетонировал. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, место было оцеплено.
Обошлось без жертв, подчеркнул губернатор. Всего было эвакуировано 36 жильцов, из них девять детей, в ПВР разместили семь человек, из них двоих детей, остальные жильцы дома остались у родственников, проинформировал глава региона.
На месте работают оперативные службы. Ситуация на контроле главы региона.
