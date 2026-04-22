Атака на Сызрань и старт акции "Георгиевская ленточка" – главное за день

Атака на Сызрань и старт акции "Георгиевская ленточка" – главное за день - РИА Новости Крым, 22.04.2026

2026-04-22T22:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Подъезд жилого многоквартирного дома частично обрушился из-за атаки не менее 11 беспилотников ВСУ на Самарскую область, два человека погибли и 12 пострадали, режим ЧС регионального характера введен в Сызрани. Глава республики Крым Сергей Аксенов встретился с иностранными журналистами. Акция "Георгиевская ленточка" официально стартовала в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня". Вахтовый автобус с пассажирами перевернулся в Краснодаре. Новую автодорогу построят к курортам Евпатории. С опережением графика идет строительство набережной курорта "Золотые пески России" на западе Крыма.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымАтака дронов ВСУ на Сызрань Самарской областиУкраинские беспилотники атаковали Самарскую область – из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.Из-под завалов были спасены четыре человека, в том числе один ребенок. 11 человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщали ранее в МЧС России. Позже число пострадавших выросло до 12. Из-под завалов разрушенного дома подняли тела женщины и ребенка. По данным СК РФ, город атаковали не менее 11 беспилотников, возбуждено уголовное дело о теракте.Аксенов и журналисты из Европы, Азии и АфрикиВ Крым с визитом прибыли журналисты и политики из Японии, Китая, Турции, Северной Македонии, Малайзии, Эквадора, Никарагуа, Эфиопии и Конго. В среду они встретились с главой республики Сергеем Аксеновым в Симферополе.Руководитель региона поблагодарил гостей за то, что они нашли возможность приехать в Крым в сложной ситуации, когда проходит специальная военная операция.Власти Крыма предоставят гостям все возможности ознакомиться с происходящим в регионе и теми результатами, которых удалось достичь после возвращения полуострова в состав России.Старт акции "Георгиевская ленточка"Георгиевская ленточка стала народной традицией и символом мужества и является нравственной точкой опоры для россиян и всех тех, кто хранит подлинную историческую память, даже несмотря на запреты на Украине и в ряде других стран. Об этом заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня", на пресс-конференции, посвященной официальному старту в РФ акции "Георгиевская ленточка".Георгиевские ленты в России в этом году будут раздавать на восьми тысячах площадок, а также передадут в зону СВО и за рубеж. Об этом заявила председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня", посвященной официальному старту в РФ акции "Георгиевская ленточка".Автобус с пассажирами перевернулся в КраснодареВ Краснодаре в результате наезда на бордюр перевернулся вахтовый автобус с пассажирами. Об этом сообщили в МВД Краснодарского края.В результате ДТП шесть пассажиров автобуса доставлены в медучреждение для обследования. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства происшествия.Новую дорогу построят к курортам ЕвпаторииВ Крыму построят новую дорогу к курортам Евпаторийского региона. Как сообщил министр транспорта РК Арсений Козловский по итогам выездного совещания по развитию инфраструктуры в Евпатории, сроки строительства уже определены.Набережная курорта "Золотые пески России"Строительство набережной курорта "Золотые пески России" на западе Крыма ведется с опережением графика. Об этом сообщил глава республиканского Совмина Юрий Гоцанюк по итогам выездного совещания по развитию инфраструктуры в Евпатории."Строительство набережной в рамках федерального проекта "Золотые пески России" на участке между Евпаторией и Саками ведется с опережением графика. Подрядная организация взяла высокий темп, что позволяет рассчитывать на своевременное завершение ключевых этапов", – сообщил Гоцанюк в своем Telegram-канале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

