Аксенов встретился в Крыму с журналистами из Европы, Азии и Африки - РИА Новости Крым, 22.04.2026
Аксенов встретился в Крыму с журналистами из Европы, Азии и Африки
В Крым с визитом прибыли журналисты и политики из Японии, Китая, Турции, Северной Македонии, Малайзии, Эквадора, Никарагуа, Эфиопии и Конго.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В Крым с визитом прибыли журналисты и политики из Японии, Китая, Турции, Северной Македонии, Малайзии, Эквадора, Никарагуа, Эфиопии и Конго. В среду они встретились с главой республики Сергеем Аксеновым в Симферополе.
Руководитель региона поблагодарил гостей за то, что они нашли возможность приехать в Крым в сложной ситуации, когда проходит специальная военная операция.
Власти Крыма предоставят гостям все возможности ознакомиться с происходящим в регионе и теми результатами, которых удалось достичь после возвращения полуострова в состав России.
Глава республики ответил на интересующие иностранных гостей вопросы, в том числе касающиеся событий Крымской весны, перспектив экономического сотрудничества с другими странами, влияния санкций на экономику региона, других сфер. В особенности зарубежных журналистов интересовала ситуация в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений в Крыму и языковая политика на полуострове.

"В республике проживают граждане 170 национальностей, но обстановка в этой сфере очень спокойная, потому что нас сплотили испытания, которые Крым прошел до и после 2014 года", – сказал Аксенов.

Он констатировал, что основной целью украинских властей было вбить клин между людьми разных национальностей в Крыму и не допустить установления более близких связей с Россией.

"Но мы выдержали испытания, Крым не упал в эту пропасть до 2014 года. А то давление на нас, которое было организовано после 2014 года, еще сильнее нас сплотило", – подчеркнул глава РК.

Аксенов также подчеркнул, что в Крыму русский, украинский и крымско-татарский языки имеют государственный статус, представители всех национальностей и вероисповеданий равны перед законом, их культурные и религиозные права надежно защищены, а развитие культур народов Крыма поддерживается на уровне государства. Это является стержнем политики крымских властей, подчеркнул глава республики.
Аксенов отметил, что Крым всегда открыт к торгово-экономическому, гуманитарному и культурном сотрудничеству с другими странами, и выразил уверенность, что после завершения специальной военной операции и достижения ее целей это сотрудничество будет налаживаться.
