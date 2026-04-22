8 тысяч площадок: Георгиевские ленты раздадут в России и десятках стран

Георгиевские ленты в России в этом году будут раздавать на восьми тысячах площадок, а также передадут в зону СВО и за рубеж. Об этом заявила председатель... РИА Новости Крым, 22.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Георгиевские ленты в России в этом году будут раздавать на восьми тысячах площадок, а также передадут в зону СВО и за рубеж. Об этом заявила председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня", посвященной официальному старту в РФ акции "Георгиевская ленточка".Она подчеркнула, что акция Георгиевская лента пройдет и в других странах. Символ будут раздавать в Алжире, Уганде, Панаме, Индии, Болгарии, Катаре, Египте, Приднестровье, странах СНГ и других государствах. В ряде недружественных стран власти мешают проведению публичных форматов, ставят административные барьеры, поэтому там акция "Георгиевская лента" пройдет на территории посольств и русских домов.Кроме того, по словам Занко, уже не первый год Георгиевские ленты вместе с гуманитарным грузом едут на фронт по просьбам бойцов СВОГеоргиевская ленточка стала народной традицией и символом мужества и является нравственной точкой опоры для россиян и всех тех, кто хранит подлинную историческую память, даже несмотря на запреты на Украине и в ряде других стран. Об этом заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня", посвященной официальному старту в РФ акции "Георгиевская ленточка".Раздача первых Георгиевских лент стартует в среду, у здания медиагруппы "Россия Сегодня" на Зубовском бульваре, 4 в Москве. Далее ленты будут распространять по всей стране и за рубежом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медиагруппа "Россия сегодня" дала старт акции "Георгиевская ленточка"Крымчане с 23 апреля могут подать анкеты для "Бессмертного полка онлайн"Маргарита Симоньян назвала связь между Пасхой и Днем Победы

