8 тысяч площадок: Георгиевские ленты раздадут в России и десятках стран
Георгиевские ленты в России в этом году будут раздавать на восьми тысячах площадок, а также передадут в зону СВО и за рубеж. Об этом заявила председатель... РИА Новости Крым, 22.04.2026
2026-04-22T11:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Георгиевские ленты в России в этом году будут раздавать на восьми тысячах площадок, а также передадут в зону СВО и за рубеж. Об этом заявила председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня", посвященной официальному старту в РФ акции "Георгиевская ленточка".
"Акция продлится с сегодняшнего дня до девятого мая. "Волонтеры Победы" будут раздавать из рук в руки миллионы георгиевских лент на восьми тысячах площадок по всей стране. Для того чтобы посмотреть, какое место раздачи Георгиевской ленты ближе всего к вам, нужно зайти на сайт "Волонтеры Победы РФ" и посмотреть интерактивную карту", – проинформировала Занко.
Она подчеркнула, что акция Георгиевская лента пройдет и в других странах. Символ будут раздавать в Алжире, Уганде, Панаме, Индии, Болгарии, Катаре, Египте, Приднестровье, странах СНГ и других государствах. В ряде недружественных стран власти мешают проведению публичных форматов, ставят административные барьеры, поэтому там акция "Георгиевская лента" пройдет на территории посольств и русских домов.
"Хочу отдельно выделить Приднестровье. Мне кажется, там пройдет одна из самых вообще масштабных зарубежных акций. Уже второй год там в столице будет проходить шествие Бессмертного полка, и пронесут две большие стометровые ленты. Одну в цветах государственного флага Приднестровья, а вторую – в цветах Георгиевской ленты", – отметила спикер.
Кроме того, по словам Занко, уже не первый год Георгиевские ленты вместе с гуманитарным грузом едут на фронт по просьбам бойцов СВО
"Как говорят сами бойцы, знаете, для них Георгиевская лента – это не просто лента, это история, это память о близких, это ответственность, это долг. Это то, что побудило их взять оружие и пойти защищать рубежи нашего Отечества", – пояснила глава штаба.
Георгиевская ленточка стала народной традицией и символом мужества
и является нравственной точкой опоры для россиян и всех тех, кто хранит подлинную историческую память, даже несмотря на запреты на Украине и в ряде других стран. Об этом заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня", посвященной официальному старту в РФ акции "Георгиевская ленточка".
Раздача первых Георгиевских лент стартует в среду, у здания медиагруппы "Россия Сегодня" на Зубовском бульваре, 4 в Москве. Далее ленты будут распространять по всей стране и за рубежом.
