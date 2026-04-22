155 беспилотников атаковали ночью Крым и другие регионы России - РИА Новости Крым, 22.04.2026
155 беспилотников атаковали ночью Крым и другие регионы России
155 беспилотников атаковали ночью Крым и другие регионы России - РИА Новости Крым, 22.04.2026
155 беспилотников атаковали ночью Крым и другие регионы России
Средства ПВО в ночь на среду перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников над Крымом и другими российскими регионами, а также над Черным морем,... РИА Новости Крым, 22.04.2026
2026-04-22T07:27
2026-04-22T07:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Средства ПВО в ночь на среду перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников над Крымом и другими российскими регионами, а также над Черным морем, сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, Черным морем, территориями Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской, областей, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.В Самарской области из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома – из-под завалов спасены 4 человека, в том числе один ребенок. По информации МЧС России, предварительно, под завалом могут находиться еще два человека, включая ребенка.В ночь на среду атаку ВСУ отбивали в Севастополе – были уничтожены три воздушные цели.Накануне вечером сообщалось, что силами ПВО над Крымом и приграничьем России перехватили и уничтожили девять беспилотников.Также вечером во вторник над Севастополем сбили 5 воздушных целей – повреждены многоэтажка и авто.Кроме того, во вторник в период с 8 до 17 часов дежурными средствами ПВО были уничтожены 39 вражеских БПЛА. В ночь на вторник – 97 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
курская область
самарская область
белгородская область
брянская область
воронежская область
саратовская область
пензенская область
ульяновская область
волгоградская область
ростовская область
краснодарский край
новости, новости крыма, черное море, курская область, самарская область, белгородская область, брянская область, воронежская область, саратовская область, пензенская область, ульяновская область, волгоградская область, ростовская область, краснодарский край, пво, беспилотник (бпла, дрон)
155 беспилотников атаковали ночью Крым и другие регионы России

155 беспилотников атаковали ночью Крым и еще 11 регионов России

07:27 22.04.2026 (обновлено: 07:54 22.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Средства ПВО в ночь на среду перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников над Крымом и другими российскими регионами, а также над Черным морем, сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, Черным морем, территориями Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской, областей, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.
В Самарской области из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома – из-под завалов спасены 4 человека, в том числе один ребенок. По информации МЧС России, предварительно, под завалом могут находиться еще два человека, включая ребенка.
В ночь на среду атаку ВСУ отбивали в Севастополе – были уничтожены три воздушные цели.
Накануне вечером сообщалось, что силами ПВО над Крымом и приграничьем России перехватили и уничтожили девять беспилотников.
Также вечером во вторник над Севастополем сбили 5 воздушных целей – повреждены многоэтажка и авто.
Кроме того, во вторник в период с 8 до 17 часов дежурными средствами ПВО были уничтожены 39 вражеских БПЛА. В ночь на вторник – 97 украинских беспилотников.
НовостиНовости КрымаЧерное мореКурская областьСамарская областьБелгородская областьБрянская областьВоронежская областьСаратовская областьПензенская областьУльяновская областьВолгоградская областьРостовская областьКраснодарский крайПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
